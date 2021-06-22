Минобрнауки опровергло информацию о подготовке программы по чипированию

Федеральную программу по чипированию мозга в России признали нецелесообразной, сообщает ТАСС. Об этом рассказали в Минобранауки.

Ранее "Коммерсант" сообщал, что власти разрабатывают программу "Мозг, здоровье, интеллект, инновации", на которую выделили 54 миллиарда рублей.

"Минобрнауки опровергло информацию о программе по чипированию мозга. Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки", — отметили в пресс-службе министерства.

Сообщается, что нецелесообразной разрабатываемую программу в России признали еще в конце 2020 года.