В правительстве обсудят выделение средств на выплату пособий на детей

Правительство России 24 июня обсудит выделение средств на пособия беременным и родителям-одиночкам с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что деньги выделят на 2021 год из резервного фонда правительства бюджету Пенсионного фонда страны.

"Разработка проекта распоряжения продиктована необходимостью финансового обеспечения выплат пособий беременным женщинам и пособий на детей", – подчёркивается в сообщении.

Отметим, что с 1 июля в России стартует приём заявлений на ежемесячные пособия беременным и неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе страны.