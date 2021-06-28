В детском лагере "Соснячок" прошли соревнования по летнему биатлону

Соревнования по летнему биатлону среди детей 9-11 лет прошли в детском лагере отдыха "Соснячок". Для этого на территории развернули мобильный детский биатлонный комплекс.

На старт вышли 80 юных спортсменов. Предварительно для них провели занятия по стрелковой подготовке и инструктаж по технике безопасности при обращении с пневматическим оружием.

Победителями и призерами среди девушек стали:

1 место — Софья Потапова;

2 место — Анастасия Мулюкина;

3 место — Мария Саватеева.

Среди парней места распределились так:

1 место — Тимофей Ермолов;

2 место — Михаил Гутман;

3 место — Харитон Захарьящев.

Стоит отметить уникальность мобильного детского биатлонного комплекса. Его можно развернуть в течении 30-40 минут на территории любого детского лагеря, стадиона, спортивной площадки в городах или районах края. Это дает возможность большому количеству детей и подростков научиться стрелять и правильно обращаться с оружием, а также познакомиться с популярным видом спорта.

Мероприятие организовано в рамках реализации проекта "Мобильный детский биатлонный комплекс "Алтай" благодаря Гранту Президента Российской Федерации. Организаторами выступили ГСОО "Барнаульская федерация биатлона" и детский лагерь отдыха "Соснячок". Партнеры - "Фонд социальных проектов Александра Локтева", Агрохолдинг "Гудвилл", ООО "Газпром газораспределение Барнаул". Информационную поддержку традиционно предоставил Барнаульский пивоваренный завод.