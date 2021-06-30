Магия трех озер: в Барнауле организуют туры в Завьялово

Еще несколько лет назад окрестности Завьялово были полудикой сельской местностью. А теперь это полноценный грязелечебный курорт. С каждым годом число туристов растет, а инфраструктура улучшается.

Всего в этом районе 330 озер. Самые популярные — Соленое, Кормовище, Кривое, Щелочное. Концентрация солей в озере составляет около 115 г/л, примерно, как в Большом Яровом. Здесь практически невозможно утонуть: вода выталкивает наверх.

Завьялово — это отличная возможность бюджетного отдыха недалеко от дома. А с туроператором "Охота" поехать в мини-отпуск становится еще проще: "Охота" предлагает туры с организованной доставкой из Барнаула. Тур отлично подойдет как семьям с детьми, так и активным людям, которые хотят на несколько дней вырваться из пыльного, шумного города, насладиться степными пейзажами, вдоволь накупаться и загореть не хуже, чем на морском курорте.

Лечебные процедуры

На обоих берегах Соленого озера расположены грязелечебницы. Многие утверждают, что недельное пребывание в Завьялово помогает им избежать обострений хронических заболеваний на целый год. Из-за высокой минерализации вода оказывает бактерицидный эффект. Отдыхающие также могут воспользоваться услугами массажа, заказать фитобочку, поспать на ульях с пчелами, снять баню.

Коттеджи, домики и кемпинг

В районе популярных озер есть несколько баз отдыха. Для размещения предлагают как уютные домики недалеко от пляжей соленого озера, так комфортабельные номера в коттеджах. Также есть кемпинг, куда можно приехать со своими палатками. Можно арендовать мангал для шашлыка.

Водные развлечения

Самое главное развлечение — купание в озерах. Вокруг водоемов оборудованы пляжи с прокатом шезлонгов, детским бассейном, батутом и платными душевыми. На Щелочном озере есть надувные водные горки, детский бассейн с надувным шаром. Самые веселые развлечения предлагают на пресном озере Кормовище: здесь работает целый аквапарк.

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