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Новости

27 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют в барнаульских поселках Спутник и Авиатор

, ИА "Амител"
Работа кипит одновременно на пяти участках
Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

В барнаульских поселках Спутник и Авиатор продолжают выполнять капитальный ремонт дорог. Его общая площадь составляет около 27 тысяч квадратных метров.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, работа кипит одновременно на пяти участках.

"В рамках целевого субсидирования будут капитально отремонтированы улицы Смородиновая (в границах Павловского тракта и улицы Соловьиной), Малиновая (от Соловьиной до Декоративной), Малиновая 1-я (от Кедровой до Смоленской), Авиаторов (от Декоративной до Малиновой 2-й), Смоленская (от Малиновой 1-й до Малиновой 2-й)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дорожники уже завершили монтаж ливневки на пересечении Смородиновой и Соловьиной, а на Смородиновой, помимо этого, почти установили бордюры и сделали щебеночное основание для тротуаров.

Также 29 июня на улице Смоленской заасфальтировали тротуар между 1-й и 2-й Малиновыми улицами. Продолжается укладка асфальта и на 1-й Малиновой. Кроме того, на улице Авиаторов устанавливают бортовые камни, обустраивают тротуары и остановки.

Работы проходят в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В 2021 году по нему отремонтируют 23 участка дорог общей протяженностью более 25 км.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

30.06.2021 15:37
- гость -

Его общая площадь составляет около 27 тысяч квадратных метров.
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При ширине дороги 10 метров это всего 2,7 километра. А сколько пафоса в заголовке.

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