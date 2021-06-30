48 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 48 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у у 11 жителей Горно-Алтайска, у шести жителей Улаганского района, у пяти жителей Кош-Агачского района, у пяти жителей Майминского района, у пяти жителей Шебалинского района, у четырёх жителей Онгудайского района, у четырёх жителей Турочакского района, у четырёх жителей Усть-Канского района и у четырёх жителей Чемальского района.

За весь период в регионе выявили 17 852 заражения COVID-19, при этом выздоровели 17 034 пациента (+15 за сутки).

Ранее в регионе умерло 287 человек с подтвержденным коронавирусом. Из них 242 скончались непосредственно от ковида.