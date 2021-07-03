Оползень разрушил десять домов в японском городе Амами. Видео

Мощнейший оползень обрушился на город Амами, расположенный в префектуре Сидзуока в Японии.

Как сообщает РИА Новости, стихия разрушила десять домов. В результате не менее 20 человек числятся пропавшими без вести.

Власти рекомендовали жителям 21 тысячи домов немедленно эвакуироваться из-за наивысшего уровня угрозы. В городском музее организовали центр временного пребывания людей.

Оползень возник из-за сильных ливней в Сидзуоке. По данным метеорологов, только за последние 48 часов там выпало около 300 мм осадков.