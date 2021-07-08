Российского репера Элджея лишили водительских прав и оштрафовали

Мировой суд Тушинского района лишил водительских прав рэп-исполнителя Элджея. Алексея Узенюка признали виновным по ч. 1. ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения") и назначили ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средства на срок в год и семь месяцев, сообщает РИА Новости.

Напомним, что 26-летнего российского рэп-исполнителя Элджея поймали пьяным за рулём в Москве в конце мая. Полицейские остановили его на спортивном BMW на проспекте Маршала Жукова. Инспекторы предложили пройти медицинское освидетельствование, но музыкант отказался от него и признался, что действительно сильно пьян.

Сотрудники изъяли у него права и временно отстранили нарушителя от управления транспортным средством.