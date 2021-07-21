В аэропорту Толмачёво задержали пассажира с наркотиками, спрятавшего их в себе

В аэропорту Толмачёво транспортные полицейские задержали пассажира с крупной партией наркотиков. Он намеревался лететь в Якутию, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

"Задержанный признался, что спрятал запрещённые вещества в полости своего организма", – пояснили в ведомстве, не уточнив, о каком именно потаённом уголке идёт речь.

Криминалисты установили, что в свёртке был героин и синтетические наркотики общей массой более 11 граммов.

В отношении 40-летнего новосибирца возбудили уголовное дело по статье "Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере". Теперь мужчине светит до 10 лет колонии и штраф в размере до 500 тысяч рублей.