В аэропорту Толмачёво задержали пассажира с наркотиками, спрятавшего их в себе

В аэропорту Толмачёво транспортные полицейские задержали пассажира с крупной партией наркотиков. Он намеревался лететь в Якутию, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.
"Задержанный признался, что спрятал запрещённые вещества в полости своего организма", – пояснили в ведомстве, не уточнив, о каком именно потаённом уголке идёт речь.
Криминалисты установили, что в свёртке был героин и синтетические наркотики общей массой более 11 граммов.
В отношении 40-летнего новосибирца возбудили уголовное дело по статье "Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере". Теперь мужчине светит до 10 лет колонии и штраф в размере до 500 тысяч рублей.
Комментарии
Русский язык не родной?
Вспомнилась история наручных часов Бутча из Криминального чтива.
Русский язык не родной?
Ну конечно! Слово ж... запретили же писать! Как в известной песенке: "Ж есть, а слова нет!"