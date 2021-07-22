76% жителей России заметили изменения в экономической ситуации в худшую сторону за последние три месяца. Такие данные приводит Inc. со ссылкой на исследование компании Ipsos.
Около 19% опрошенных отметили, что ситуация осталась без изменений и лишь 5% заявили, что она улучшилась. При этом почти каждый второй считает, что в ближайшие три месяца станет ещё хуже, а 34% не ожидают каких-либо изменений. Ещё 11% уверены, что экономика в скором времени пойдёт в гору.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин отметил рост реальных зарплат населения страны в 2020 году и в связи с этим предложил скорректировать показатель по снижению бедности.
Комментарии
Большинство россиян готовятся к ухудшению экономической ситуации в ближайшие три месяца
Это чтобы думали, когда голосовать будут
давайте в Алт крае быстрее всех в рф перейдём на законы СССР !---выбрать надо народ для руководства краем-только это требуется сейчас.-кто читать Конституцию СССР может?-Действуйте и будет краю счастье!
мы физ лица рф и граждане СССР.
анекдот:
толпа сидит в дерьме-дермо прибывает-уже у подбородка-один кричит:"пора вылезать!"-глухой голос сзади:" не гони волну.,"
так и у нас в крае-нищий край-надо вылезать-народ именно должен мозгами чего-то порешать...но буйных мало--валерьянку пьют оччччччччччень многие: Слава врачам!
буйных прибывает число после покупки морковки ,картошки турецкой- рвануть может в любой момент...
визг идёт реально: "у нас что своей картошки,морковки нет?"