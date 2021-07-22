Большинство россиян готовятся к ухудшению экономической ситуации в ближайшие три месяца

76% жителей России заметили изменения в экономической ситуации в худшую сторону за последние три месяца. Такие данные приводит Inc. со ссылкой на исследование компании Ipsos.

Около 19% опрошенных отметили, что ситуация осталась без изменений и лишь 5% заявили, что она улучшилась. При этом почти каждый второй считает, что в ближайшие три месяца станет ещё хуже, а 34% не ожидают каких-либо изменений. Ещё 11% уверены, что экономика в скором времени пойдёт в гору.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин отметил рост реальных зарплат населения страны в 2020 году и в связи с этим предложил скорректировать показатель по снижению бедности.