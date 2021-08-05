Компания Tele2 планирует построить 500 базовых станций по всей Сибири до конца года

Tele2 планирует до конца 2021 года построить и запустить ещё около 500 базовых станций в сибирских регионах, в том числе в Алтайском крае. Об этом представители компании рассказали на первой встрече сибирских журналистов с новым генеральным директором Tele2 Андреем Патокой. Ранее Патока занимал в Tele2 пост заместителя генерального директора по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов. Возглавил компанию он в июне 2021 года.

"Я считаю, что моё назначение в качестве генерального директора – это подтверждение правильности той стратегии, которую мы с командой Tele2 вот уже пять лет реализуем вместе. И я вижу миссию компании в том, чтобы продолжать развивать нашу сеть и предлагать клиентам мобильную связь, которая будет очень хорошей по качеству, доступной по цене и удобной в использовании. Первым шагом в масштабной модернизации сети Tele2 стало открытие двух data-центров в Новосибирске весной этого года. Они позволяют, используя "облачные" решения обработки данных, управлять всей нашей сетью в Сибири, а в дальнейшем – и на Дальнем Востоке. Ещё одним направлением в части модернизации сети станет строительство новых базовых станций стандарта 4G – тех самых, которые обеспечивают наших пользователей быстрым мобильным интернетом", – отметил Андрей Патока.

Он подчеркнул, что компания постоянно повышает качество связи, старается оперативно решать все возникающие вопросы клиентов и очень ценит обратную связь от абонентов, особенно если пользователи указывают конкретные геометки, где у них возникли трудности со связью, – тогда мобильный оператор может решить задачу максимально оперативно.

"С помощью современных технологий мы видим на виртуальной карте Алтайского края зоны, где клиенты Tele2 могут испытывать потенциальные сложности со связью. На этих территориях мы, в первую очередь, строим новые базовые станции или производим настройку оборудования", – добавил директор макрорегиона "Сибирь" Tele2 Дмитрий Кромский.

Развитие сети в Алтайском крае

В Алтайском крае, по словам представителей компании, Tele2 продолжает расширять не только зону покрытия сети, строя новые вышки, в том числе в малодоступных районах, но и повышает качество связи и скорость мобильного интернета там, где базовые станции оператора уже есть. Дмитрий Кромский подчеркнул, что компания стремится обеспечить сплошное покрытие сети в регионе.

Так, с начала года в Алтайском крае Tele2 запустила более 80 базовых станций разных стандартов. 30 из них построены на объектах российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) и расположены в местах, где раньше не было вообще никакой связи. Например, в селе Суетка Краснощёковского района, в котором Tele2 первой начала оказывать услуги связи в этом году.

Ещё на 26 объектах в городах края расширена полоса частот для 4G, чтобы увеличить максимальную скорость передачи данных и улучшить клиентский опыт в части мобильного интернета. С начала 2021 года были улучшены голосовая связь и интернет в Барнауле, Рубцовске, рабочем посёлке Степное Озеро Благовещенского района. Активное строительство новых объектов связи велось в пригородах Барнаула, дачных посёлках и СНТ – например, в селе Черемное, посёлках Комсомольский и Новые Зори Павловского района, СНТ "Огоньки" Первомайского района, посёлках Лесной, Южный и Ягодное Барнаульского округа.

"В Алтайском крае мы развиваемся достаточно динамично, – резюмировал Дмитрий Кромский. – И до конца года Tele2 планирует установить ещё 500 базовых станций по всей Сибири, в том числе на Алтае".

Он также упомянул Республику Алтай, где голосовая связь и мобильный интернет Tele2 появились всего год назад, а в этом году были запущены новые базовые станции в Чемале и Артыбаше.

Новые проекты и планы на роуминг

Помимо развития сети, в планах Tele2 – продолжать удивлять своих клиентов, сохраняя репутацию трендсеттера на рынке телекома. Компания уже успела запустить весной этого года инновационную услугу, позволяющую обменивать минуты разговоров на кино. Также чуть раньше абоненты Tele2 получили возможность сохранять свои минуты и гигабайты вечно, дарить или продавать остатки пакетов на "Маркете Tele2" и даже оставаться на связи при нулевом балансе благодаря SOS-пакету. Что ждёт клиентов оператора в ближайшем будущем, руководство компании пока не раскрывает, но обещает новые уникальные услуги.

"Когда-то мы начинали работать как дискаунтер, но ушли от этой стратегии и сейчас продолжаем жить и развиваться по "другим правилам". Сегодня мы являемся одним из крупнейших игроков на высококонкурентном рынке телекома и имеем репутацию компании, задающей тренды. Мы предоставляем услуги связи самого высокого качества при наилучшем балансе наполнения тарифов и их стоимости. Более того, мы стараемся оперативно реагировать на меняющиеся потребности рынка и развиваться в ногу со временем или даже опережая его", – сказал новый гендиректор компании Андрей Патока.

Также он отметил, что оператор активно работает в направлении роуминговых предложений:

"Границы постепенно открывают. Число наших клиентов, выезжающих за рубеж, с каждым днём растёт. Мы надеемся, что эта тенденция сохранится, и будем расширять список предложений, касающихся выгодного общения по голосовой связи или через мобильный интернет в условиях роуминга, для разных стран по всему миру".

Андрей Патока также подчеркнул, что главная миссия Tele2 – делать жизнь людей лучше с помощью интересных продуктов, быстрого мобильного интернета и качественной связи. Ведь в современном мире без этого уже не обойтись.