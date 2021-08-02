Россиянам рассказали, как получить выплату 250 тысяч рублей

Замминистра труда Ольга Баталина напомнила россиянам о выплате 250 тысяч рублей, которую можно получить с помощью социального контракта для трудоустройства или открытие собственного дела. Об этом пишет "Российская газета".

Чиновница подчеркнула, что такое пособие позволяет человеку не просто поддерживать своё финансовое положение, но и обрести дополнительный источник дохода. Контракт может помочь при становлении в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.

"Человеку выплачиваются средства в размере 250 тысяч рублей. Это тот стартовый капитал, на который можно открыть, например, семейную мастерскую по пошиву или ремонту одежды или обуви", – рассказала чиновница.

Помимо этого, с 2021 года в рамках соцконтракта предусмотрены выплаты в размере 100 тысяч рублей на поддержку личного подсобного хозяйства. Для участия нужно быть зарегистрированным как самозанятый. Ещё одной задачей социального контракта является помощь семьям с детьми в поиске работы в том месте, где они живут, добавила Баталина.