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Пить или не пить? Эксперт рассказал о качестве воды из-под крана в Барнауле и пригороде

, ИА "Амител"
Генеральный директор "Росводоканал Барнаул" ответил на вопросы горожан в прямом эфире Instagram amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Можно ли пить воду из-под крана? Когда улучшится качество воды в пригородных посёлках? Будет ли налажено водоснабжение в посёлке Сибирская долина и планирует ли "Росводоканал" расширяться в масштабах Алтайского края? На эти и многие другие вопросы в прямом эфире Instagram amic.ru ответил генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго. А ещё он рассказал о том, как очищают воду, устраняют неприятный запах от канализации, и почему колонки – это каменный век и их нужно убрать.

Больше речной воды, меньше артезианской

В Барнауле и пригороде на сегодняшний день, говорит Андрей Полюго, большая часть абонентов получают воду из Оби. 97% воды, которую предоставляют жителям города, – речная, и только 3% – из артезианских источников. В планах "Росводоканал Барнаул" вывести качество водоснабжения как в городе, так и в пригороде на один качественный уровень.

"Пока в пригородных посёлках качество воды ниже, потому что по большей части она артезианская и природное содержание железа и марганца в ней выше, чем в речной. Железо само по себе безвредно, но при окислении кислородом оно выпадает в осадок. Поэтому в пригороде мы планируем устанавливать дополнительные системы водоочистки", – отметил Полюго.

Работы по "переключению" водоснабжения с артезианского на речное в пригородных посёлках уже ведутся. Например, несколько лет назад на речную воду "перевели" часть села Лебяжье.

В большинстве посёлков пока это сделать непросто из-за удалённости от сетей централизованного водоснабжения. Но там тоже идут работы по повышению качества воды. Так, в Лесном к середине августа водоканал обещает пробурить новую скважину, а администрация города взяла на себя обязательства по строительству водонапорной башни. Также в прошлом году в рамках концессионного соглашения организация начала обслуживать ряд посёлков – Центральный, Ягодное, Мохнатушка и другие.

До 2030 года на средства предприятия и за счёт бюджетного финансирования компания совместно с администрацией реализует ряд важных мероприятий.

Безопасно ли пить из-под крана?

Руководитель "Росводоканал Барнаул" утверждает, что в Барнауле вода качественная и безопасная для питья. В городе есть две площадки по очистке воды. В день через них проходит до 150 тысяч кубометров ресурса. Процедура включает в себя три этапа.

"Сначала вода попадает в отстойники, куда насыпают реагенты, связывающие мелкие хлопья загрязнений в более крупные, и они оседают на дно резервуаров. Затем идёт процесс фильтрации кварцевым песком. Потом воду пропускают через щелевой дренаж толщиной чуть больше человеческого волоса. Далее – процесс обеззараживания и только после этого вода поступает к абонентам", – объясняет гендиректор водоканала.

Он утверждает, что пить из-под крана абсолютно безопасно.

"Если вам не нравится запах хлора, можете настаивать воду минут 30 – этого вполне достаточно. Фильтры в городе ставить необязательно, но если они есть – не забывайте вовремя их менять, иначе они дают обратный эффект, потому что окисляются", – добавляет Андрей Полюго.

А вот горячую воду для питья и приготовления пищи руководитель водоканала использовать не рекомендует, так как у тепловиков другие стандарты.

О бесполезности колонок

В Барнауле из 465 колонок на сегодняшний день осталось около 130. В течение последних десяти лет их планово демонтируем, говорит Андрей Полюго.

"Если честно, колонки – это уже каменный век. У нас не юг, поэтому зимой они часто замерзают, а ещё возникает застой воды, что сказывается на её качестве. Поэтому мы стараемся убрать их максимально по городу", – сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что компания готова взамен колонок провести воду жителям. Для этого нужно обратиться в "Росводоканал Барнаул" в индивидуальном порядке, чтобы специалисты помогли максимально сократить затраты на подключение центрального водоснабжения.

О неприятном запахе от канализации

"Росводоканал" активно работает над устранением неприятного запаха от канализации в черте Барнаула. Ранее на него неоднократно жаловались горожане. Так, жильцы ЖК "Адмирал" почти два года страдают от "ароматов" неподалёку от комплекса.

"С жителями ЖК "Адмирал" мы тесно взаимодействуем с момента возникновения проблемы. Многоэтажки очень неудачно построены возле канализационных сооружений, но люди страдать от этого не должны. В прошлом году мы установили очистные системы, которые позволят нейтрализовать запах и улучшить качество жизни горожан. Сегодня работа по повышению эффективности процессов удаления запахов продолжается. Аналогичными системами планируют оснастить и другие канализационно-насосные станции и в ближайшие годы окончательно ликвидировать неприятный запах в городе", – подчёркивает Полюго.

Но зачастую источником неприятного запаха, по привычке списываемый жителями на канализацию, являются несанкционированные свалки, которые создают птицефабрики и другие предприятия города.

"Буквально на прошлой неделе мы столкнулись с жалобами барнаульцев на такую свалку. Наши инженеры сопоставили направление ветра и расположения объектов – потенциальных источников запахов. Специалисты определили, что "амбре" идёт как раз из села Власиха в сторону улицы Попова. Совместно с представителями поселковой администрации мы выяснили, что источником запаха является учхоз "Пригородный" во Власихе, и предложили региональному Роспотребнадзору совместно с нами выехать на место", – сообщил гендиректор.

Планы на будущее

В ближайшие несколько лет "Росводоканал Барнаул" намерен значительно улучшить очистку и подачу воды абонентам в пригороде. Помимо этого, говорит Андрей Полюго, организация надеется повлиять на уравнивание тарифов за воду в городе и пригороде.

"Этот процесс не быстрый, но, по оценке ФАС, тарифы выравнять возможно и подвижки в эту сторону, скорее всего, мы увидим в 2022-2023 годах", – сказал руководитель предприятия.

Что касается планов развития, то компания видит своими партнёрами и другие города Алтайского края. В числе потенциальных претендентов на заключение отраслевой концессии – город Рубцовск.

Написать обращение по вопросам водоснабжения в "Росводоканал Барнаул" можно здесь.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

5.08.2021 08:13
Митенька ржевский

Помотался по всей Сибири по командировкам, часто бывал в Центральной России и ответственно заявляю- в Барнауле вода из-под крана вполне питьевая, даже вкусная, по сравнению с водой, к примеру в Кемерово или Красноярске...

5.08.2021 08:49
- гость -

Горячую воду сегодня дадут или нет?

5.08.2021 08:51
Владимир

Согласен с Дмитрием рыжим.Барнаульская вода очень чистая и приятная для питья по сравнению с Новосибирском, Томском и городами Кузбасса.

5.08.2021 08:51
- гость -


5.08.2021 08:49
- гость -

вчера часа в 4 дали. пр. строителей

5.08.2021 08:54
- гость -

5.08.2021 08:51
- гость -

Ну вот, а на Глушкова нет.

5.08.2021 09:03
Виктор

А я думаю, что в ХХI веке уже есть модели колонок, которые не замерзают. Бывает, что срочно понадобилась вода на улице. Где её набрать, если колонок не станет?

5.08.2021 09:12
- гость -

5.08.2021 09:03
Виктор

С собой таскай литрушку, не надорвёшься.

5.08.2021 10:05
- гость -

У пиндосов до сих пор пожарные гидранты стоят на улицах.В силу их тупости.
К тому же сколько автомашин об них разбилось.Абориген не даст соврать.

5.08.2021 10:24
гость

С Власиха.
Очень сильный осадок, из крана визуально чистая вода, но запах присутствует, причем чаще отвратительный. В
Эл. чайнике два дня и накипь, используем фильтрованную.
Чайник выходит из строя очень часто.


5.08.2021 11:47
Гостю в 10:24

Здравствуйте!
Обратитесь, пожалуйста, по номеру 500-101 или напишите Ваш адрес нам в сообществе "Росводоканал Барнаул" в Вконтакте, мы разберемся.

С уважением, "Росводоканал Барнаул"

5.08.2021 11:56
- гость -

Недавно была в Нижнем Новгороде, так там как выходные так воды вообще никакой, все коммуникации прогнили. И вообще впечатление сложилось, что наш Барнаул конечно старину свою утратил, но выглядит вполне прилично, в сравнении с другими то.

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