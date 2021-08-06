Кирпичик за кирпичиком. Когда в этом году отмечают День строителя

День строителя в России официально существует уже 65 лет – с 1956 года. Этот профессиональный праздник отмечают во второе воскресенье августа. В 2021 году он выпадает на восьмое число.

И хотя со времён СССР строительная сфера изменилась, традиция собираться трудовыми коллективами и поздравлять друг друга существует до сих пор. В День строителя проходят концерты, народные гулянья, соревнования. В некоторых городах даже устраивают парады строительной техники. Конечно, не обходится праздник без торжественных речей, награждения лучших работников отрасли.

Так, профсоюзная организация специалистов рынка недвижимости Алтайского края поздравляет всех партнёров-строителей: ИСК "Союз", ООО "Жилищная инициатива", ИСК "Строительный камень", ПСК "Строительная перспектива", СК "Адалин-Строй", ИСК "ВИРА-СТРОЙ" и ООО "Монтажная компания "ПР – Холдинг". Организация благодарит компании за сотрудничество и желает успешных проектов, плодотворной работы и воплощения самых смелых идей.

Добавим, что профсоюзная организация специалистов рынка недвижимости Алтайского края – молодая организация, основанная в октябре 2018 года. При этом у неё уже заключены партнёрские соглашения о сотрудничестве с большинством крупных строительных компаний Сибири. В состав организации входит 75 человек.