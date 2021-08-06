Кошелёк в телефоне: Россельхозбанк опроверг сомнения в безопасности бесконтактных платежей

По прогнозам Россельхозбанка, доля бесконтактных платежей к концу 2021 года составит более 70% от всех банковских транзакций. При этом многие до сих пор считают, что платить смартфоном или картой онлайн небезопасно. Вместе с Россельхозбанком разберёмся, почему это не так.
"Цифровые карты менее безопасны, чем пластиковые"
Пластиковую карту, которую можно спрятать в кошелёк, многие воспринимают как более "безопасную", чем цифровую, не имеющую "ручного" носителя. Также виртуальная карта часто ассоциируется с ограничениями по функционалу.
Почему это не так:
Цифровая карта – полный аналог пластиковой карты, включающий тот же функционал и те же средства защиты от мошенничества – 3D-пароли и Push-уведомления.
"Банки всегда следят за транзакциями клиентов с целью предупреждения подозрительных активностей. Кроме того, клиентам приходят SMS-уведомления по операциям и по изменениям персональных данных. При этом наличие пластиковой карты потенциально создаёт дополнительную угрозу – утрату физической карты. Поэтому использование цифрового аналога даже более безопасно", – отметил директор Департамента информационной безопасности Россельхозбанка Андрей Соколов.
"Платежи с NFC подвергают опасности личные данные"
Существует миф, что в момент оплаты с NFC с устройства могут быть украдены как платёжные реквизиты человека, так и его личные данные.
Почему это не так:
Платежи с использованием NFC передают на терминал только данные о транзакции и реквизитах карты.
"По запросу терминала NFC-модуль генерирует одноразовый ключ, который подходит только для проводимой в данный момент транзакции. Даже если мошенникам удастся перехватить этот ключ, то использовать его для проведения последующих транзакций невозможно. Кроме того, в соответствии с требованиями стандарта PCI DSS банки ведут учёт адресов установки терминалов", – отметил Андрей Соколов.
Безопасность совершения операций с помощью других платёжных гаджетов, оборудованных технологией NFC, аналогична безопасности совершения операций с помощью смартфона или же карты.
"Онлайн-магазин может украсть деньги с карты"
Часто при онлайн-оплате заказа пользователи сталкиваются с тем, что ресурс перенаправляет их на страницу, где нужно ввести номер карты, срок действия и даже CVV-код. Такие действия многим кажутся небезопасными.
Почему это не так:
Чаще всего кража денег со счетов клиентов банков происходит вследствие банальной невнимательности. Так, злоумышленниками часто используются "фишинговые" сайты – копии сайтов для оплаты.
Такие сайты могут отличаться от оригинала только электронным адресом URL, поэтому всегда важно проверять ссылку перед переходом на неё. Официальные сайты начинаются с "https://" (также у таких сайтов есть значок закрытого замка). Если сайт начинается с "http://", то это повод усомниться в его оригинальности.
Не стоит игнорировать предупреждения браузеров о небезопасности сайта. В интернете существует множество сервисов по проверке подлинности страниц.
Общие правила цифровой безопасности Россельхозбанка:
- Не озвучивайте никому данные пластиковой карты: срок действия, имя, фамилию и трёхзначный код на обратной стороне.
- Не существует безопасных виртуальных счетов или ячеек – только мошенники могут просить вас перевести денежные средства на такой счёт.
- Если вам звонят и предлагают перевести деньги на бонусный счёт – это мошенники.
- Не переходите по ссылкам из подозрительных писем и сообщений, а также не скачивайте вложения из таких писем.
- Сверяйте при проведении операций реквизиты перевода с информацией из полученного SMS-сообщения / Push-уведомления, в котором содержится одноразовый пароль для подтверждения операций.
- Не используйте публичный Wi-Fi при работе с системами дистанционного банковского обслуживания.
Комментарии
Банки всегда следят за транзакциями клиентов с целью предупреждения подозрительных активностей
Еще с целью деньги украсть
Не озвучивайте никому данные пластиковой карты: срок действия, имя, фамилию и трёхзначный код на обратной стороне.
Авиабилеты он-лайн никогда не покупали?
Так не только при оплате авиабилетов всё это спрашивается.
При любой онлайн оплате все эти данные запрашиваются.
А далее личный кабинет спрашивает сохранить данные, браузер то же этим интересуется.
А к личному-то кабинету, конечно только я имею доступ - ОГА.
Про браузер вообще молчу - ХЗ куда он эти свои куки транслирует....