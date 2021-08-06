В рамках исполнения п. 3 указа президента Российской Федерации от 17.07.2015 г. № 370 в Алтайском крае начался набор кандидатов в мобилизационный армейский резерв, в том числе осуществляется правовое информирование и правовое просвещение населения правительством Алтайского края. Те, кто проходил срочную службу или служил по контракту, но вышел на пенсию по выслуге, имеют право заключить договор и быть зачислены в запас. Военные могут совмещать контракт и другую работу, но при этом обязаны участвовать в сборах. Ранее такие войска формировались только в качестве эксперимента в нескольких военных частях, но теперь резерв набирают во всех субъектах страны. Корреспондент amic.ru побывал в военкомате Бийска и узнал, что нужно кандидатам, чтобы попасть в запас.

"Проверить, на что ещё способен"

Каждый день в бийский военкомат вот уже две недели приходит по 30-40 человек – не только городские, но и из Бийского и Солтонского районов. И нет – это не резкий ажиотаж на контрактную службу, а набор в резерв по новому приказу от Минобороны. Только бийскому военкомату поручили за пару месяцев укомплектовать резерв на 500 человек (а в других субъектах и того больше).

Евгений Бочаров служил в армии ещё в 90-е, в железнодорожных (сегодня – инженерных) войсках. Пробыл солдатом немного – всего четыре года. Говорит, что всё ещё жалеет о том, что решил уйти со службы.

"В то время условия жилищные в армии были ужасные. Жили в тесных комнатах общежития. А у меня двое детей, я посмотрел на своего сослуживца, подумал и решил, что так жить не хочу с семьёй. И ушел. А теперь думаю, что зря – военная служба мне нравилась", – рассказывает Евгений.

Когда узнал, что объявили набор в мобилизационный людской запас (так правильно называются резервные войска), сразу откликнулся на предложение и пришёл заключать контракт. Говорит, хочет узнать, на что ещё способен. "Силы ещё есть, здоровье позволяет, постоянно занимаюсь спортом, поэтому решил – почему бы и нет", – добавляет Евгений.

А подполковник армии Сергей Кожанов записался в резерв, потому что по-другому жить не получается. Он 18 лет служил в бийской пехоте, но уже 10 лет работает "на себя", будучи на пенсии по выслуге лет. Теперь он тоже состоит в мобилизационном запасе.

"Всем известно, что бывших офицеров не бывает. Теперь буду ездить на сборы, чтобы не забыть то, чем я занимался все годы службы. Тем более что мы живём в неспокойное время и должны в любой момент быть готовы защищать свою Родину, свой город и семью", – говорит Сергей Кожанов.

Слесарь Максим Жолтиков служил только на "срочке" в МЧС. Служба ему нравилась, и он решил, что состоять в резерве – это шанс снова проявить себя на солдатском поприще.

"За сутки собраться – и на фронт"

Масштабное создание мобилизационного резерва началось в этом году. Но первый эксперимент прошёл ещё в 2015-м. Его признали успешным, и теперь запасные войска формируются по всей стране.

"Мобилизационный людской запас нужен для оперативной укомплектованности армии на случай мобилизации. Те, кто по контракту числятся в резерве, обязаны за сутки собраться, оставить все свои дела и прибыть самостоятельно в воинскую часть", – объясняет военный комиссар бийского военкомата Руслан Корников.

В резерв приглашаются все мужчины, которые прошли срочную службу или служили, но вышли на пенсию. Предельный возраст "призывника" – 57 лет. Работа по формированию резерва строится в несколько этапов.

"Сначала мы приглашаем кандидатов на беседу – узнаём его уровень подготовки, согласен ли он заключать контракт и выделять время на военные сборы, которые и для запаса обязательны. Отказаться можно – в основном это делают по семейным обстоятельствам, из-за проблем со здоровьем или если человек был ранее судим по уголовной статье", – говорит Корников.

Все подряд в резерв не попадают. Например, если человек не служил как "срочник" или хотя бы не проходил военную кафедру в вузе – он автоматически не годен. Здоровье служащего должно быть крепким (допускаются не очень серьёзные хронические заболевания – например, с плохим зрением человек в армию не попадёт), а также он уже должен иметь военную специальность (её получают уже на этапе срочной службы).

Перед заключением контракта солдат проходит медкомиссию, профессионально-психологическое тестирование (в течение четырёх часов заполняет тесты, примерно 750 вопросов по психологии, логике, арифметике), физподготовку, обязательно предоставляет справку из полиции по судимостям (или их отсутствию). И только после этого заключается контракт, а служащий прикрепляется к определённой части и назначается специалистом. То есть на случай войны он придёт служить уже на конкретную должность и звание.

"Контракт запаса спокойно совмещается с основной работой. При этом служащему ежемесячно доплачивают от двух до семи тысяч (зависит от должности) за нахождение в резерве. Оплачивают и сборы, которые обязательны для всех служащих запаса. Их проводят несколько раз в год – пять коротких (по три дня) и одни длинные – от десяти дней до месяца", – добавляет военный комиссар.

Военные отмечают: не все работодатели довольны тем, что кадры должны ездить на сборы. Чтобы компенсировать временный дефицит рабочей силы, предприятиям края выплачивается компенсация от Минобороны РФ.

Пока журналистам показывали кабинеты для отбора солдат, я отметила, что пришли записываться в резерв в основном бывшие военные, которые отдали этому делу не один год своей жизни. Молодых почти не было. Служивые считают, что виной тому – разница воспитания и ценностей. Однако они выразили надежду, что по их примеру подтянутся и молодые солдаты – надо же кому-то Родину защищать. А чем больше армия, тем она сильнее и надёжнее.

Материал подготовлен при содействии управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края.