В Белокурихе прошла открытая тренировка по биатлону для детей и подростков

Открытая тренировка для детей и подростков по летнему биатлону прошла 3 августа 2021 года на городском стадионе Белокурихи. Целью мероприятия было познакомить всех желающих с этим видом спорта, а также дать ребятам возможность получить навыки стрелковой подготовки.

В открытой тренировке приняли участие около 60 детей разного возраста. В качестве инструкторов были члены юношеской сборной края по биатлону, которые провели ознакомительные занятия по стрельбе. После каждый из присутствующих получил возможность пострелять из современных пневматических винтовок "Пионер 345К".

Мероприятие состоялось в рамках реализации гранта президента России на проект "Детский мобильный биатлонный комплекс "Алтай". Для тренировки использовали новейшее стрелковое оборудование последнего поколения, приобретённое на средства президентского гранта.

Организаторами открытой тренировки выступили ГСОО "Барнаульская федерация биатлона", АО "Курорт Белокуриха", ООО "Газпром газораспределение Барнаул", агрохолдинг "Гудвилл". Информационную поддержку оказал Барнаульский пивоваренный завод.

Традиции летнего биатлона для подрастающего поколения продолжит первенство города Барнаула по летнему биатлону среди детей. Оно состоится 7 и 8 августа в краевой столице в биатлонном комплексе Училища олимпийского резерва по адресу ул. Власихинская, 69л.

Такие соревнования проводятся впервые в спортивной истории города. Молодые биатлонисты также будут использовать современные пневматические винтовки "Пионер 345К".

В первый день, 7 августа, участников ждёт спринтерская гонка с двумя огневыми рубежами. А 8 августа самый интересный вид программы – эстафетная гонка. Начало соревнований в 13:00. Информационную поддержку соревнований также обеспечит ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".