Врач дал несколько советов по улучшению качества сна

Британский врач Радж Каран в TikTok рассказал о том, как улучшить качество сна. Свой способ он назвал "10-3-2-1".

Эксперт советует отказаться от употребления кофе за 10 часов до сна. Сытно ужинать или обедать, по его словам, лучше не позднее, чем за три часа до сна.

За два часа до сна необходимо закончить работу и расслабиться, а за час – выключить компьютер, мобильный телефон и другую электронику. Это связано с тем, что синий свет экранов подавляет выделение гормона сна – мелатонина.

Также лучше отказаться от употребления алкоголя в позднее время. Спиртные напитки в организме нарушают функции быстрого сна.