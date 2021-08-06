Свыше 240 миллионов рублей направят на ремонт трассы в Алтайском крае

Специалисты Южного ДСУ приступили к ремонтным работам на автомобильной дороге Курья – Колывань – Бугрышиха. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Протяжённость обновляемого участка составляет 17 километров. Объект переходящий, его планируют сдать в эксплуатацию в следующем строительном сезоне. В этом году дорожники обновят 12 километров трассы, стоимость работ превысит 240 миллионов рублей", – сказано в сообщении.

Отмечается, что эта трасса соединяет между собой девять населённых пунктов, а также по ней проходят школьные и туристические маршруты.

Дорожники пока не обозначили дату окончания работ.