Ударными темпами: в августе на Алтае COVID заразились на 40% человек больше, чем в июле

Число заразившихся коронавирусом людей стремительно увеличивается в Алтайском крае. Если за шесть дней июля в регионе положительный результат тестирования на COVID-19 получили 982 человека, то в августе за этот же период заболели уже 1380 жителей. Согласно статистике регионального оперштаба, месячный прирост составляет 40%.

По данным краевого оперштаба, всего на новую коронавирусную инфекцию обследовали 1 812 251 человека. В сутки в среднем тестируют около 7,5 тысячи граждан.

На сегодняшний день в Алтайском крае общее число заболевших COVID-19 составляет 63 745 человек, из них 4350 детей. Выздоровели 49 637 жителей. Умерло 4096.