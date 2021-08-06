Ударными темпами: в августе на Алтае COVID заразились на 40% человек больше, чем в июле

Число заразившихся коронавирусом людей стремительно увеличивается в Алтайском крае. Если за шесть дней июля в регионе положительный результат тестирования на COVID-19 получили 982 человека, то в августе за этот же период заболели уже 1380 жителей. Согласно статистике регионального оперштаба, месячный прирост составляет 40%.
По данным краевого оперштаба, всего на новую коронавирусную инфекцию обследовали 1 812 251 человека. В сутки в среднем тестируют около 7,5 тысячи граждан.
На сегодняшний день в Алтайском крае общее число заболевших COVID-19 составляет 63 745 человек, из них 4350 детей. Выздоровели 49 637 жителей. Умерло 4096.
Комментарии
Это еще скольким людям диагностировали просто ОРВИ, вместо ковида, чтобы статистику не портить? А сколько просто не регистрировали по той же причине? + умирают люди от сопутствующих болезней, которые также не регистрируются, типа, умер не от ковида, а от чего-то другого... Лицемерие и ложь вокруг
Когда наверху начнут меры принимать действенные, кроме вакцинации. В автобусах, торговых центрах как ходили без масок, так и ходят. Создаётся впечатление, что кому то это так надо. Очень жаль. Неужели нельзя обязать поставить на входе человека, как было вТЦ Огни, чтобы не запускать без масок и в масках на шее
6.08.2021 18:46
Житель
Когда наверху начнут меры принимать действенные, кроме вакцинации. В автобусах, торговых центрах как ходили без масок, так и ходят. Создаётся впечатление, что кому то это так надо. Очень жаль. Неужели нельзя обязать поставить на входе человека, как было вТЦ Огни, чтобы не запускать без масок и в масках на шее
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А толку, если человек заходит в маске и тут же ее снимает?
Недавно в поликлинике с ребеноком были. Медики настойчиво говорят сидящим в коридоре "Наденьте маски как положено!". Те надевают. Врач возвращается в кабинет - маски тут же снимают. Если человек без мозгов, это не лечится.
В автобусах, торговых центрах как ходили без масок, так и ходят. Создаётся впечатление, что кому то это так надо. Очень жаль. Неужели нельзя обязать поставить на входе человека, как было вТЦ Огни, чтобы не запускать без масок и в масках на шее
Так не ходи в огни. Зачем вам это надо - жить нормальной жизнью?
6.08.2021 19:46
Пионер
Так не ходи в огни. Зачем вам это надо - жить нормальной жизнью?
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Здрасьте. А ты, типа, не хочешь жить нормальной жизнью? Тебе острых ощущений не хватает от риска попасть на ИВЛ с ковидом?
Здрасьте. А ты, типа, не хочешь жить нормальной жизнью? Тебе острых ощущений не хватает от риска попасть на ИВЛ с ковидом?
Хочу и живу. А еще я на стройке могу сорваться с высоты, меня может пьяный олень переехать, есть куча других реально смертельных заболеваний и очень много обстоятельств, которые я учесть не смогу. Просто у тебя мозги (ежели они вообще присутствовали, в чем у меня огромные сомнения) на ковиде переклинило. Вот и пишешь гневные тирады каждый вечер, что тебе все должны. А на тебя все клали
6.08.2021 20:13
Пионер
Был у меня на работе такой же. На всех клал, все ходил и орал, что на хрена ему эта маска, он хочет нормально работать...
Теперь на работе тишина, никто не орет...
Был у меня на работе такой же. На всех клал, все ходил и орал, что на хрена ему эта маска, он хочет нормально работать...
Теперь на работе тишина, никто не орет...
Я рад, что ты наконец-то нашел работу, а то всё жаловался, что ее нет.
6.08.2021 20:13
Пионер
Хочу и живу. А еще я на стройке могу сорваться с высоты, меня может пьяный олень переехать, есть куча других реально смертельных заболеваний и очень много обстоятельств, которые я учесть не смогу. Просто у тебя мозги (ежели они вообще присутствовали, в чем у меня огромные сомнения) на ковиде переклинило. Вот и пишешь гневные тирады каждый вечер, что тебе все должны. А на тебя все клали
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Ты реально настолько глуп, насколько ты себя показываешь?
Тебе не понятен смысл слов "эпидемия"? Не доходит, что люди реально болеют и умирают?
У тебя родители лишние или уже на том свете, что тебе реально пофиг на всех и вся?
6.08.2021 20:25
Kertis
Был у меня на работе такой же. На всех клал, все ходил и орал, что на хрена ему эта маска, он хочет нормально работать...
Теперь на работе тишина, никто не орет...
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Это еще ладно, когда эти балбесы уходят на тот свет сами. Они же еще и других заражают и туда утягивают. Вот что печально. Им насpать и на свою жизнь, и на чужую.
Ты реально настолько глуп, насколько ты себя показываешь?
Тебе не понятен смысл слов "эпидемия"? Не доходит, что люди реально болеют и умирают?
Люди всегда болели и умирали - когда ж до твоих куриных мозгов дойдет это.
И я никогда не пытаюсь задеть комментаторов через членов их семей - воспитание и образование позволяют, чего у тебя нет. Засим не вижу смысла спорить с тобой - раз Бог тебе ума не дал, я точно не смогу
6.08.2021 21:27
Пионер
Люди всегда болели и умирали - когда ж до твоих куриных мозгов дойдет это.
И я никогда не пытаюсь задеть комментаторов через членов их семей - воспитание и образование позволяют, чего у тебя нет. Засим не вижу смысла спорить с тобой - раз Бог тебе ума не дал, я точно не смогу
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О, да, ты галантен до безобразия. По твоей логике, можно и на красный свет переходить, а что, люди же всегда болели и умирали. Одним меньше, одним больше.
Вообще странно, что ты при таком гадском отношении к людям, при такой безответственности, еще имеешь наглость обижаться, когда тебе говорят правду о тебе самом.