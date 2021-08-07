Суббота, 7 Август, 14:28

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,13
€ 86,46
26°


6312185 +23508
Обь
138см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Похищение 12-летней девочкиВыборы-2021Олимпиада в Токио
Новости

В Сибири подросток погиб от удара током при сборе металлолома

, ИА "Амител"
Юноша забрался на трансформаторную будку и схватился за свисающие со столба провода
Фото: СУ СК РФ по Иркутской области

Фото: СУ СК РФ по Иркутской области

В Иркутской области подросток погиб от удара током, когда собирал с друзьями металлолом. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Всё произошло 4 августа в посёлке Харик. Трое несовершеннолетних находились на неохраняемой территории бывшего совхоза.

В какой-то момент 16-летний юноша залез на трансформаторную будку, схватил свисающие со столба электрические провода и получил смертельный удар током.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

7.08.2021 08:38
Виктор

Пытался вписаться в рынок,
Но вписался к праотцам...

7.08.2021 08:42
гость

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности

Кто причинил смерть по неосторожности? Сейчас будут подтягивать электриков, которые не ограничили доступ? Проверять, как была устроена защита?

7.08.2021 08:56
ПЕТР

7.08.2021 08:42
гость
"Кто причинил смерть по неосторожности?"
Просто веяния последних лет - кто то должен быть виноват, только не мы сами!

7.08.2021 08:59
гiсть

премию Дарвина заслужил

7.08.2021 09:00
гiсть

наказывать надо тех, кто цены на металл поднимает. скоро ожидать волну зимних набегов на дачи?

7.08.2021 09:03
гость

Американцы тоже наверное поднимают, из России много металла на экспорт идет

7.08.2021 09:04
гость

На бензин тоже цены поднимаются, могут еще взрываться при сливе бензина

7.08.2021 10:15
Гость

Собирают металлолом на свалках, а тут воровство чистой воды

7.08.2021 10:29
- гость -

по ссылке жертва ЕГЭ "пресс-служба регионального СУ СКР" вместо 10кВ написала 10кВт, и вместо киловольт получились киловатты

7.08.2021 10:37
- гость -

)) при сборе металлолома. Есть другое русское хорошее слово.
А если кто-то забредёт на территорию моей дачи, и с дуру в бассейне утонет. Меня тоже осудят в причинение смерти по неосторожности?

7.08.2021 10:37
- гость -

Ещё яблок наворуют с другими фруктами и овощами, потом вспотеют, устанут и решат охладиться в бассейне и утонут. А потом я как хозяин дачи причинил смерть злоумышленникам ))

7.08.2021 11:01
- гость -

7.08.2021 09:00
гiсть
наказывать надо тех, кто цены на металл поднимает. скоро ожидать волну зимних набегов на дачи?

Дачи сейчас не бедные покупают, чревато. Там и сигналка и всё что угодно может быть.

7.08.2021 11:24
- гость -

В 16 лет уже доложен знать что по проводам течёт ток.

7.08.2021 12:14
Гость

На моей даче так ежегодно «пионеры металлолом собирают», руки за это надо отрубать, воровство это называется а не «сбор»

7.08.2021 13:33
- гость -

Когда человека сильно бьет током, его надо отсоединить от проводов и прикапать в землю.
Бывает земля забирает заряд, а человек отходит и возвращается к жизни.

7.08.2021 13:59
- гость -

09:04 очень изменит ситуацию открытие пунктов приема бензина от физических лиц

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:55
Жесткое столкновение с пьяным водителем произошло в Барнауле 1
13:23
Бийская семья лишилась 3 млн рублей, поверив телефонным мошенникам 5
12:54
Врач-терапевт назвал особенности постковидного синдрома после дельта-штамма 0
12:18
Ещё одно место обитания снежного барса обнаружили в Горном Алтае 1
11:55
Алтайский край оказался на предпоследнем месте в Сибири по доле привитого населения 18
11:24
Томенко опубликовал пост в память о бывшем губернаторе Алтайского края Михаиле Евдокимове 4
10:52
Жительница Барнаула не смогла получить "путинские" 10 тысяч рублей на дочь 7
10:21
Врач назвала пять способов борьбы с метеочувствительностью 1
09:36
17-летнего подростка в Барнауле осудили за покушение на продажу наркотиков 0
09:12
"Наша больная зона". Власти Барнаула готовят Поток к сносу и реновации 12
08:31
В Сибири подросток погиб от удара током при сборе металлолома 16
08:02
Для кого и на сколько увеличили сроки замены паспортов, которые подлежат замене? 3
07:34
Можно ли ставить вакцину от коронавируса беременным и кормящим мамам? 0
07:03
Дни траура. Как 16 лет назад в Барнауле простились с Михаилом Евдокимовым 31
06:32
Как мошенники выдают кредиты без согласия клиентов и что делать с этими деньгами? 4
06:03
Дожди, грозы и 30-градусная жара: прогноз погоды в Алтайском крае на 7 августа 1
23:46
Такой день. Возможный уход "Алтайского химпрома" и нехватка медицинского кислорода 0
23:25
Жителя Алтайского края осудили за взятки и служебный подлог 0
22:57
В Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета в России 1
22:29
Серьёзное ДТП произошло на трассе под Барнаулом 4
21:58
Прокуратура Алтайского края договорилась о сотрудничестве с омбудсменом Лариным 1
21:33
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 6 августа 0
20:58
Почти каждый пятый барнаулец работает в помещении без окон 0
20:28
Смог от лесных пожаров затягивает Барнаул. Фоторепортаж 4
19:58
В Алтайском крае начался набор кандидатов в мобилизационный армейский резерв 1
19:17
Свыше 240 миллионов рублей направят на ремонт трассы в Алтайском крае 0
18:50
Коронавирус испортил отпуск каждому пятому жителю России 0
18:33
Российский борец Заурбек Сидаков завоевал ещё одну золотую медаль для сборной 0
17:50
Доктор Мясников заявил, что от коронавируса снижается интеллект 4
17:36
В Алтайском крае определили компанию, которая займётся видеонаблюдением на выборах 2
17:19
Ударными темпами: в августе на Алтае COVID заразились на 40% человек больше, чем в июле 24
17:05
Мусоровоз провалился под землю в центре Барнаула 0
16:50
CNN: разведка США получила доступ к генетическим данным о вирусах в лаборатории в Ухане 4
16:34
Как в Барнауле "спасали" театр драмы. Фото 1
16:21
Более 22,6 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
16:09
Мошенники научились оформлять на россиян микрозаймы без их ведома 4
15:59
Россиянам могут платить деньги за своевременную динспансеризацию 1
15:45
В Белокурихе прошла открытая тренировка по биатлону для детей и подростков 0
15:32
Бывшего главу Минтранса Алтайского края не отпустили из-под домашнего ареста 3
15:15
Врач дал несколько советов по улучшению качества сна 6
15:03
Кошелёк в телефоне: Россельхозбанк опроверг сомнения в безопасности бесконтактных платежей 3
14:54
Министр Вячеслав Химочка прокомментировал намерение "Алтайхимпрома" покинуть регион 10
14:45
Конец эпохи. Лионель Месси уходит из "Барселоны" 1
14:35
Для 112 домов в Барнауле вынужденно продлили отключение горячей воды 2
14:23
В Алтайском крае за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом 1
14:11
Бывший глава алтайского Следкома может трудоустроиться в Генпрокуратуру 2
13:58
Пятеро заключённых сбежали из подмосковного изолятора 1
13:45
Огороды можно не поливать. Какая погода будет на выходных в Алтайском крае? 0
13:33
Герман Титов. Путь на космический олимп 17
13:18
И собаку съесть, и в тюрьму не сесть: знаменитой живодёрке на Алтае дали условный срок 10

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.