В Сибири подросток погиб от удара током при сборе металлолома

В Иркутской области подросток погиб от удара током, когда собирал с друзьями металлолом. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Всё произошло 4 августа в посёлке Харик. Трое несовершеннолетних находились на неохраняемой территории бывшего совхоза.
В какой-то момент 16-летний юноша залез на трансформаторную будку, схватил свисающие со столба электрические провода и получил смертельный удар током.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.
Комментарии
Пытался вписаться в рынок,
Но вписался к праотцам...
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности
Кто причинил смерть по неосторожности? Сейчас будут подтягивать электриков, которые не ограничили доступ? Проверять, как была устроена защита?
7.08.2021 08:42
гость
"Кто причинил смерть по неосторожности?"
Просто веяния последних лет - кто то должен быть виноват, только не мы сами!
премию Дарвина заслужил
наказывать надо тех, кто цены на металл поднимает. скоро ожидать волну зимних набегов на дачи?
Американцы тоже наверное поднимают, из России много металла на экспорт идет
На бензин тоже цены поднимаются, могут еще взрываться при сливе бензина
Собирают металлолом на свалках, а тут воровство чистой воды
по ссылке жертва ЕГЭ "пресс-служба регионального СУ СКР" вместо 10кВ написала 10кВт, и вместо киловольт получились киловатты
)) при сборе металлолома. Есть другое русское хорошее слово.
А если кто-то забредёт на территорию моей дачи, и с дуру в бассейне утонет. Меня тоже осудят в причинение смерти по неосторожности?
Ещё яблок наворуют с другими фруктами и овощами, потом вспотеют, устанут и решат охладиться в бассейне и утонут. А потом я как хозяин дачи причинил смерть злоумышленникам ))
7.08.2021 09:00
гiсть
наказывать надо тех, кто цены на металл поднимает. скоро ожидать волну зимних набегов на дачи?
Дачи сейчас не бедные покупают, чревато. Там и сигналка и всё что угодно может быть.
В 16 лет уже доложен знать что по проводам течёт ток.
На моей даче так ежегодно «пионеры металлолом собирают», руки за это надо отрубать, воровство это называется а не «сбор»
Когда человека сильно бьет током, его надо отсоединить от проводов и прикапать в землю.
Бывает земля забирает заряд, а человек отходит и возвращается к жизни.
09:04 очень изменит ситуацию открытие пунктов приема бензина от физических лиц