В Сибири подросток погиб от удара током при сборе металлолома

В Иркутской области подросток погиб от удара током, когда собирал с друзьями металлолом. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Всё произошло 4 августа в посёлке Харик. Трое несовершеннолетних находились на неохраняемой территории бывшего совхоза.

В какой-то момент 16-летний юноша залез на трансформаторную будку, схватил свисающие со столба электрические провода и получил смертельный удар током.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.