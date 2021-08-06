Жителя Алтайского края осудили за взятки и служебный подлог

Жителя Алтайского края осудили за получение взяток и служебный подлог. Мужчина вносил заведомо ложные сведения в заключения о том, что их продукция соответствует установленным стандартам, при этом он не проводил визуальный осмотр древесины и не осуществлял отборы образцов, необходимых для производства экспертиз с целью подтверждения вида подкарантинной продукции.

Как сообщает пресс-служба регионального ЛУ МВД России, с января по ноябрь 2019 года местный житель получил взятки от трех предпринимателей в размере 190 тысяч рублей. На основании выданных подложных документов древесина экспортировалась на территорию соседней республики.

В результате Рубцовский городской суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"), осудив его на 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года.