Врач назвала пять способов борьбы с метеочувствительностью

С изменениями самочувствия при быстрой смене погодных условий, которые отмечают многие россияне, можно справиться, если соблюдать ряд правил. Об этом "Ленте.ру" рассказала невролог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Разият Чупанова.

По словам врача, метеочувствительность проявляется прежде всего у людей с хроническими заболеваниями. Медик уточнила, что пациенты с сердечно-сосудистой патологией страдают от повышения температуры окружающей среды, а люди с хроническими бронхолёгочными заболеваниями наоборот – испытывают дискомфорт при снижении температуры.

Справиться с влиянием погоды на самочувствие можно различными способами. Так, частые прогулки в любую погоду помогают адаптировать организм, а физические нагрузки укрепляют тело и иммунитет в долгосрочной перспективе.

Также стоит уделять внимание полноценному сну, уменьшать стресс и лечить депрессивные расстройства, а также сбалансированно питаться. Отдельно Чупанова посоветовала избегать употребления спиртного и курения, а также не злоупотреблять кофе.