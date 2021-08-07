Врач-терапевт назвал особенности постковидного синдрома после дельта-штамма

Врач-терапевт Константин Хоманов рассказал об особенностях постковидного синдрома у перенёсших дельта-штамм коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил эксперт, синдром может выражаться в виде изменений голоса и воспаления носоглотки. Врач подчеркнул, что переболевшие могут страдать от чувства хронической усталости, апатии, истощения, снижения продуктивности и памяти. Помимо этого, постковидный синдром после дельта-штамма может включать в себя отсутствие обоняния, боли в мышцах и суставах, а также одышку.

Хоманов считает , что последствия проявляются вне зависимости от возраста. Причём чаще всего дельта-штаммом заражаются молодые, в результате чего постковидный синдром проявляется у новых групп населения. У молодёжи наблюдаются проблемы с иммунной, дыхательной и нервной системами.