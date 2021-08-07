Пьющий безработный рецидивист. В МВД составили средний портрет преступника в России

Мужчины без постоянного источника дохода, а также ранее причастные к противоправным действиям чаще всего оказываются преступниками в России. Такой среднестатистический портрет составили в МВД.

Как сообщает ТАСС, за первую половину 2021 года полицейские выявили 446 тысяч человек, которые совершили преступления. Из них 64% не имеют постоянного источника дохода, а 58% уже совершали преступления. Кроме того, каждое третье преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, при этом их количество за год сократилось на 7%, отметили в ведомстве.

Подавляющее большинство числится за мужчинами из России. На женщин приходится каждое шестое преступление, на иностранных граждан – менее 4%. Всего за полгода в стране выявили 16 тысяч иностранных граждан, совершивших преступления, 80% из них являются выходцами из стран СНГ.

Как отметили в МВД, среди несовершеннолетних и студентов преступность сократилась на 15% и 12% соответственно.