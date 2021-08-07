Путин поручил дополнительно поддерживать бедных россиян

Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно вести мониторинг доходов малообеспеченных групп граждан и при необходимости дополнительно поддерживать их. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическом развитию и нацпроектам.

"Организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста", – отмечается в поручении.

Первый доклад о материальном состоянии бедных россиян должен быть представлен к 1 ноября, а после этого – обновляться каждые полгода.