Путин поручил дополнительно поддерживать бедных россиян

Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно вести мониторинг доходов малообеспеченных групп граждан и при необходимости дополнительно поддерживать их. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическом развитию и нацпроектам.
"Организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста", – отмечается в поручении.
Первый доклад о материальном состоянии бедных россиян должен быть представлен к 1 ноября, а после этого – обновляться каждые полгода.
Комментарии
Кто крайний на мониторинг? Я за вами.
Амик,возьмите эту тему на контроль.
Организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки.
Звучит круто!
Первый доклад о материальном состоянии бедных россиян должен быть представлен к 1 ноября.
ЧТО БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ КРАЙ?
ЭТО ВЕДЬ НЕ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В РЕГИОНЕ, А ОТЧЕТ КОНКРЕТНО ПО КАЖДОМУ БЕДНОМУ ЖИТЕЛЮ КРАЯ (ЖИТЕЛЯМ КРАЯ)
Регулярное обмониторивание поддержит бедных россиян.
Кто считается бедным? Маргиналы и алкаши, кот.работать не собираются. А пенсы с 13тыс. все, конечно, подпадут под богатых.
к 1 ноября
К 1 ноября ЕР в Думе может иметь меньшинство и там другие законы могут начать приниматься. О снижении пенсионного возраста или о введении базового дохода, например. Если не проголосуем за эти предложения, так и не узнаем наврали нам про них или нет. Не проголосуем, будем себя утешать, да все равно бы ничего не приняли, это они нам врали. А ЕР даже и не предлагает подобного, так в себе уверены
а чего там с улучшением доходов в Алтайском крае притихли? Вроде и отчеты должны быть
А сколько денег выделено на это? Может их сразу направить для поддержания малообеспеченных?