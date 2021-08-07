Более 22 тысяч новых случаев COVID-19 подтвердили в России за сутки

22 320 случаев COVID-19 выявлено за последние сутки в России. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заражений достигло 6 424 884.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+2235), второе место занимает Санкт-Петербург (+1904), третье – Московская область (+1455). Алтайский край с 280 новыми случаями заражений занимает 21-е место среди субъектов страны.

Также за сутки зафиксировано 793 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 164 094 человека.

Из больниц выписали ещё 19 485 человек, всего в стране выздоровели 5 739 838 пациентов.