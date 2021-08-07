Сборная России поднялась на четвёртое место в общем зачёте Олимпиады в Токио

Россия поднялась на четвёртое место в общем медальном зачёте Олимпийских игр в Токио. 20-ю золотую медаль в копилку сборной принесла Мария Ласикцене, которая взяла золото в прыжках в высоту, преодолев планку в 2,04 метра.

Серебряным призёром стала австралийка Никола Макдермотт. Бронза досталась украинке Ярославе Могучих.

Всего сборная России завоевала 20 золотых медалей на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Таким образом, отечественные спортсмены превзошли результат Игр в Рио-де-Жанейро (Бразилия) по числу наград высшей пробы. В 2016 году россияне выиграли 19 золотых медалей и стали четвёртыми в общем зачёте.

Первое место по количеству золотых наград занимает Китай (38 медалей), второе – США (35), третье – Япония (26).