Барнаульское "Динамо" обыграло "Носту" в Новотроицке

Футболисты барнаульского "Динамо" выиграли в Новотроицке. Матч 4-го тура первенства ФНЛ-2 (4 группа) против "Носты" состоялся 7 августа и завершился победой алтайской команды со счётом 2:0.

Первый гол динамовцы забили на 22-й минуте. После подачи углового мяч в ворота хозяев отправил Максим Полковников. На 54-й минуте опытный Антон Кобялко с пенальти удвоил преимущество барнаульцев.

Теперь в активе "Динамо" девять очков после четырёх игр. Команда Александра Суровцева поднялась на третье место турнирной таблицы. Следующий матч "Динамо" проведёт 12 августа на своём стадионе. В рамках 1/64 финала Кубка России барнаульцы встретятся с "Тюменью". Матч начнётся в 17 часов. Победитель пройдёт в групповой раунд турнира и затем примет на своём стадионе по одной команде из ФНЛ и РПЛ.