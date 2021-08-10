Дальнобойщиков и таксистов начнут проверять на усталость

Дальнобойщиков, таксистов и водителей общественного транспорта начнут проверять на усталость с помощью специального прибора. Предполагается, что устройство, установленное в салоне транспорта, по зрачку или частоте пульса зафиксирует признаки снижения работоспособности человека, после чего водитель обязан будет сделать перерыв.

Как сообщает "РГ", при таком подходе временные рамки на управление транспортным средством будут сняты. Сейчас по правилам дорожного движения находиться за рулём можно не более 10 часов в сутки. Таким образом, водитель сможет продолжать движение до появления усталости.

По подсчётам Минтранса, нововведение коснётся более 4 млн водителей и снизит ежегодный ущерб от ДТП на 350-530 млрд рублей. Сейчас он оценивается в 1,78 трлн рублей. Изменения могут вступить в силу с 1 марта 2023 года.