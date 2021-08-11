Назван тип россиян с самым высоким заработком

Наибольшую зарплату получают россияне, которые выросли в полной семье с двумя и более детьми. О таких результатах исследования рассказал онлайн-сервис по поиску работы Superjob, сообщает РИА Новости.

Аналитики отмечают, что количество тех, кто воспитывался в полной семье с братом или сестрой, растёт с уровнем дохода. Так, в полной семье с братом или сестрой воспитывались 42% опрошенных россиян, зарплата которых составила до 30 тысяч рублей, и 46% россиян, зарабатывающих от 80 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация наблюдается и с теми, кто воспитывался в полной многодетной семье – 20% с зарплатой до 30 тысяч и 28% с зарплатой более 80%. При этом выросшие с одним родителем или опекуном зачастую зарабатывают до 30 тысяч рублей (21% против 14% среди россиян с доходом от 80 тысяч). Доля тех, кто является единственным ребёнком в полной семье, также больше среди россиян с зарплатой до 30 тысяч рублей (17% и 12% соответственно).

Исследование проводилось с 16 мая по 29 июля среди россиян старше 18 лет из всех регионов страны. Участие приняли девять тысяч респондентов.