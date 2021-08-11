В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, инфекционист Наталья Пшеничная оценила ситуацию с коронавирусом в России. По её словам, ситуация стабилизировалась, но всё ещё остаётся напряжённой.
"В некоторых регионах сейчас наблюдается продолжающийся рост заболеваемости, в некоторых мы видим стабилизацию, а в каких-то даже прослеживается снижение темпов прироста заболевших", – цитирует её слова РИА Новости.
Эксперт отметила, что данные по COVID-19 в России динамично меняются, однако видно, что в целом по стране можно говорить о снижении еженедельных темпов прироста заболевших.
Комментарии
Хватить носится с короновирусом . Это всего лишь разновидность ОРВИ.
Часовая поездка на велосипеде убивает ОРВИ. НЕ раз проверял. Может и ковид, не болел, а если болел, то не заметил.
Вакцина «Спутник V» снижает вероятность госпитализации в случае заражения коронавирусом в 20 раз по сравнению с не прошедшими вакцинацию.
Также вакцина эффективна против новых штаммов, сообщил заместитель директора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов.
Эффективность «Спутника V» в отношении «дельта"-штамма COVID-19 составляет 83%, препарат более чем на 95% защищает от тяжелого течения заболевания.
Ситуация сложная, но стабильная
Так и про падающий самолет можно сказать
11.08.2021 15:08
- гость -
Ситуация сложная, но стабильная
Так и про падающий самолет можно сказать
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