В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, инфекционист Наталья Пшеничная оценила ситуацию с коронавирусом в России. По её словам, ситуация стабилизировалась, но всё ещё остаётся напряжённой.

"В некоторых регионах сейчас наблюдается продолжающийся рост заболеваемости, в некоторых мы видим стабилизацию, а в каких-то даже прослеживается снижение темпов прироста заболевших", – цитирует её слова РИА Новости.

Эксперт отметила, что данные по COVID-19 в России динамично меняются, однако видно, что в целом по стране можно говорить о снижении еженедельных темпов прироста заболевших.