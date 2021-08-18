Утренний туман. О погоде в Алтайском крае 18 августа

Ясный день преимущественно без осадков ожидается в Алтайском крае. Согласно прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +28 градусов.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, в районах края дневная температура составит +23...+28 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров поднимутся от +25 до +27 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможен туман. Ветер северный, 3-8 м/с.