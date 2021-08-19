Как алтайская компания обеспечивает непрерывность и развитие энергосистем предприятий

Спроектировать, произвести оборудование, установить его, включить и сдать в эксплуатацию – привычный алгоритм работы для компаний, занимающихся энергообслуживанием. Как правило, на площадку заходят несколько подрядчиков, где у каждого своя задача.

Но всё обстоит иначе, когда объектом занимается "СибКомплект". Компания обеспечивает полный цикл работ под ключ, а после этого даёт расширенную гарантию на несколько лет. Как удалось создать такой подход и есть ли будущее у альтернативных источников энергии – рассказал генеральный директор группы компаний "СибКомплект" Сергей Полозов.

Выйти из тупика

– Сергей Николаевич, как изменился рынок и его потребности с тех пор, как вы зашли на него?

– Изначально наша компания занималась перепродажей электротехнической продукции. Спустя три года – в 2008-м – мы ввели в ассортимент на перепродажу сборные электрические шкафы. Но качество той продукции, которую на тот момент собирали в Барнауле, нас не устраивало и часть шкафов стали собирать самостоятельно, используя импортные комплектующие.

Вплоть до 2012 года преимущество на рынке отдавалось эконом-сегменту. Для заказчика цена оборудования была определяющим фактором при выборе поставщика. Но довольно быстро мы поняли, что эконом-сегмент – тупиковая ветвь развития.

– Что изменилось в 2012 году?

– Начал меняться сам вектор развития – руководители компаний стали задумываться об эксплуатации. Тогда мы сделали акцент на качество и сервис. В связи с этим нашими клиентами стали в основном промышленные компании, где задумываются о потерях в случае остановки производства. В их числе такие гиганты, как "Алтайвагон", "СДС-Маш", Харасавэйское газоконденсатное месторождение.

Мы предпочитаем работать с теми, кто думает о перспективах развития и будет пользоваться оборудованием годами, а не перепродаст его куда-то дальше.

Действовать оперативно

– Можно ли продукцию "СибКомплекта" отнести к премиум-классу?

– Сегодня мы предлагаем продукт выше среднего класса, не только по цене, но и по подходу. Он изменился, и предприятия положительно на это реагируют. Мы даём клиентам расширенную гарантию в среднем на семь лет. Она действует на те объекты, которые мы сами спроектировали, посчитали, собрали и смонтировали. В таком случае точно знаем – в любой точке нет нарушений и сбоев, ни на одном этапе заказчик не удешевляется, экономя на каких-либо материалах.

Кроме того, мы обеспечиваем круглосуточный сервис – диспетчеры работают 24 часа в сутки. Если произошла авария, при необходимости специалисты выезжают даже ночью. Так, на днях мы выиграли тендер, проведя горячую замену оборудования – буквально в течение суток. Это возможно благодаря тому, что у компании большой склад комплектующих, который позволяет оперативно произвести замену. Наша главная задача – запустить клиенту оборудование, чтобы он не потерял прибыль. Это принципиальная позиция. После этого выясняем причину аварии, неважно – гарантийный это случай или нет.

– Такой комплексный подход не может быть дешёвым, правильно?

– Если говорить о наших ценах, то в разрезе российского рынка они – средние. Когда мы подняли стоимость обслуживания, некоторые заказчики ушли от нас. Но в течение трёх последних лет практически все вернулись. Сегодня 20% выпускаемого оборудования остаётся на Алтае. 80% – расходится по стране. Основной рынок – регионы Севера и Дальнего Востока. Постепенно начали заходить в центральную часть России.

Отмечу, что оценивать стоимость оборудования в режиме "здесь и сейчас" не корректно. Тот, кто думает о долгосрочной перспективе, учитывает стоимость эксплуатации оборудования. То есть капитальные и операционные расходы на эксплуатацию инфраструктуры. У автомобилей существует стоимость 1 км пробега. Здесь точно такая же ситуация.

– Сергей Николаевич, что, помимо качественного сервиса и расширенной гарантии, помогает компании оставаться конкурентоспособной?

– В нашем случае индивидуальный подход – не просто красивые слова. Используя стандартное оборудование, вопросы заказчика мы решаем исключительно в индивидуальном порядке.

Предварительно узнаём, что ему нужно запитать и в каких условиях. Получив исходные данные и оценив техническую базу, все в группе работают над поставленной задачей. У нас своя сборочная площадка, свой проектный, конструкторский и монтажный отделы. То есть мы проектируем, производим оборудование, делаем его монтаж, включаем и сдаём в эксплуатацию. Это позволяет миновать все технические трудности и подойти к заказчику, отталкиваясь от его условий. Если он ограничен, например, площадью, то можем выстроить ему подстанцию в несколько этажей. Для нас важно удовлетворить потребности клиента. И при этом обеспечить максимально комфортные условия работы.

После сдачи оборудования в эксплуатацию мы берём его на обслуживание – приезжаем для ревизий в определённые периоды времени. Заказчику это выгоднее, чем содержать своего электрика. Мы знаем своё оборудование, что называется от а до я.

Раскрыть резервы и дать гарантии

– Какие проекты вы можете назвать своей "визитной карточкой"?

– Мы работаем с сетевыми компаниями, торгово-офисными объектами, крупнейшими промышленными предприятиями. Топовый клиент, с которым мы начали работать, конечно, "Газпром". Мы недавно зашли на его территорию – поставили оборудование на Харасавэйское месторождение. Наша работа не всегда видна людям. Оценить её масштабы может разве что главный энергетик предприятия. Из заметных для обычных жителей проектов – Обской мост. Мы делали оборудование, которое управляет освещением.

– Что сейчас больше всего интересует ваших заказчиков?

– Диспетчеризация – система удалённого контроля оборудования. На предприятии хотят узнать об аварии чуть раньше, чем она произошла. Также большое значение уделяют гарантийному сроку эксплуатации, поскольку многие сталкивались с покупками некачественного оборудования.

– В какую сторону сегодня развёрнут вектор развития компании?

– В сторону резервных источников электроэнергии. Мы увидели потребность в таком продукте, и решили запустить его. Это автономная гибридная электроустановка. Её можно использовать как бесперебойный источник электроэнергии, например, при электроснабжении отдалённых населённых пунктов и инфраструктуры. При изготовлении подобных установок мы используем импортные комплектующие, делаем упаковку и настройку под клиента, под его мощность и характер работы. Сегодня они работают в пилотном режиме.

Автономная гибридная установка использует по мере возможности возобновляемые источники электроэнергии – солнце, ветер. Также в ней установлен дизельный генератор на случай аномальных ситуаций. Днём она может работать на солнечной энергии, вечером – на аккумуляторах. А когда их заряд заканчивается – переходит на дизельное топливо. Оно поддерживает работу установки во время наибольшего энергопотребления.

– Насколько такие установки выгодны?

– В эксплуатации они очень выгодны – им требуется только дозаправка топливом. Установка полностью автоматическая, легко перемещается, обслуживание требуется раз в год. Такие автономные источники энергии подойдут как для баз отдыха, так и для частных домов. Особенно актуальны они на длинных линиях – вдалеке от цивилизации.

Мы всегда рассчитываем экономическую эффективность для клиента. Если он намерен разместить установку на территории, где мало солнца, то использование будет нецелесообразно. У нас нет желания обмануть для получения сиюминутной выгоды и потерять клиента. Компания дорожит репутацией надёжного партнёра.

– Как вам удаётся удерживать марку, учитывая такой всесторонний подход к клиенту?

– Компания растёт шесть лет подряд. Сейчас в штате около 80 человек. При этом открыто девять вакансий. Нам требуются сварщики, монтажники, сборщики, конструктор. Весь персонал ежегодно проходит обучение, независимо от того, входит он в руководящее звено или же это рядовые сотрудники. Благодаря постоянному развитию и повышению квалификации многие работники на нашем предприятии высоко поднялись по карьерной лестнице.

Постоянное обучение позволяет отслеживать текущее состояние рынка, а самое главное – вводить инновации в собственное производство.

– Сергей Николаевич, какие задачи сегодня стоят перед "СибКомплектом"?

– В ближайшие два года – развитие в сторону альтернативной энергетики. Кроме того, нашей компании важно расширять пул клиентов и убеждать действующих партнёров, насколько важен долгосрочный эффект.

Компания "СибКомплект"

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 254в

Телефон: +7 (3852) 53-98-29

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