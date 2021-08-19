Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 19 августа

Сухие дни в Алтайском крае подходят к концу, и в регион вновь возвращаются дожди. Обильные осадки будет сопровождать довольно жаркая погода.

В крае 19 августа температура воздуха составит +22...+27 градусов. В отдельных районах небольшие, местами по югу умеренные дожди, грозы.

Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле воздух прогреется до +22...+24°С. В конце дня небольшой дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.

В ночь с 19 на 20 августа по территории края местами сохранятся кратковременные дожди, грозы, местами в предгорьях сильные дожди.