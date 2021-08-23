У жителей Алтая появилась возможность получать повышенный доход с вкладов

В Алтайском региональном филиале Россельхозбанка в августе 2021 года объём средств частных клиентов превысил 19 миллиардов рублей. Из них более 16 миллиардов приходится на вклады, более 2 миллиардов – на текущие счета. С начала года рост составил более 215 миллионов рублей.

Самыми востребованными стали вклады "Доходный", "Доходный Пенсионный" и "Растущий Доход". На этих депозитах клиенты могут распоряжаться средствами в зависимости от цели – копить или снимать проценты в конце срока или ежемесячно.

В августе Россельхозбанк повысил ставки по накопительному счёту в рамках тарифного плана "Моя выгода" на 1,5 процентного пункта. Максимальная ставка по счёту возросла до 6,5% годовых. Теперь при первоначальном взносе устанавливается процентная ставка 4% годовых, далее ставка растёт до 6,5% годовых вместе со сроком хранения средств. Проценты каждый месяц зачисляют на счёт, увеличивая его доходность.

Бессрочно размещать денежные средства можно на накопительном счёте. При проведении приходных и расходных операций доход не теряется, а проценты начисляют ежедневно на остаток на счёте. Выплата процентов проходит ежемесячно: в последний рабочий день месяца сумма зачисляется на счёт.

"Вклады Россельхозбанка конкурентоспособны на рынке: они имеют привлекательную доходность, доступны и ориентированы на разные потребности. Клиенты могут выбрать наиболее подходящие им варианты в зависимости от целей: накопление к определённому сроку, получение максимального дохода, а также возможность пополнения и снятия средств со счёта, сохраняя начисленные проценты", – прокомментировала заместитель директора Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Татьяна Руденко.

Большинство вкладов можно оформить как в офисе банка, так и с использованием дистанционных каналов: интернет-банк и мобильный банк РСХБ. Все подробности по вкладам для частных клиентов – на сайте Россельхозбанка.