У жителей Алтая появилась возможность получать повышенный доход с вкладов

В Алтайском региональном филиале Россельхозбанка в августе 2021 года объём средств частных клиентов превысил 19 миллиардов рублей. Из них более 16 миллиардов приходится на вклады, более 2 миллиардов – на текущие счета. С начала года рост составил более 215 миллионов рублей.
Самыми востребованными стали вклады "Доходный", "Доходный Пенсионный" и "Растущий Доход". На этих депозитах клиенты могут распоряжаться средствами в зависимости от цели – копить или снимать проценты в конце срока или ежемесячно.
В августе Россельхозбанк повысил ставки по накопительному счёту в рамках тарифного плана "Моя выгода" на 1,5 процентного пункта. Максимальная ставка по счёту возросла до 6,5% годовых. Теперь при первоначальном взносе устанавливается процентная ставка 4% годовых, далее ставка растёт до 6,5% годовых вместе со сроком хранения средств. Проценты каждый месяц зачисляют на счёт, увеличивая его доходность.
Бессрочно размещать денежные средства можно на накопительном счёте. При проведении приходных и расходных операций доход не теряется, а проценты начисляют ежедневно на остаток на счёте. Выплата процентов проходит ежемесячно: в последний рабочий день месяца сумма зачисляется на счёт.
"Вклады Россельхозбанка конкурентоспособны на рынке: они имеют привлекательную доходность, доступны и ориентированы на разные потребности. Клиенты могут выбрать наиболее подходящие им варианты в зависимости от целей: накопление к определённому сроку, получение максимального дохода, а также возможность пополнения и снятия средств со счёта, сохраняя начисленные проценты", – прокомментировала заместитель директора Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Татьяна Руденко.
Большинство вкладов можно оформить как в офисе банка, так и с использованием дистанционных каналов: интернет-банк и мобильный банк РСХБ. Все подробности по вкладам для частных клиентов – на сайте Россельхозбанка.
Комментарии
6,5% годовых. Ого!
4% годовых! да с учётом как стройматериалы дорожают, выгоднее в доску необрезную вкладываться или в морковь, к примеру
Повышенный доход 6,5%, при росте цен на стройматериалы 50%?
В америке ставка 0.25%, в европе 0%, хотя деньжата печатают - завались.
именно поэтому люди вкладываются в развитие бизнеса, предприятий.
А у нас несут в банк под высокие проценты, укрепляя банкстеров и разоряя бизнес.
Ну лучше чем в сбере условия
так есть 7% по накопительным счетам в первые два месяца в других банках?!
23.08.2021 13:07
- гость -
Не путаете с кредитами? это кредиты в Европе ноль процентов
23.08.2021 14:24
- гость -
сам не путай, нулевых кредитов не бывает, а вот то что еще и с клиента деньги берут за хранение в банке бывает