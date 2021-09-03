Бланков нет, приходите через 1,5 месяца. Водители на Алтае не могут оформить полис ОСАГО

Автовладельцы из Алтайского края (и не только) жалуются, что страховые компании отказываются заключать с ними договор ОСАГО. В число неугодных попали молодые и пожилые водители, таксисты и мотоциклисты, владельцы машин, которым перевалило за 20 лет. Для них "кончаются бланки", "висит база РСА" или просто предлагают "прийти через полтора месяца". Но столько ждать невозможно: штраф за отсутствие полиса ОСАГО составляет 800 рублей (ст. 12.37 КоАП РФ) и даже за один день их могут выписать несколько. Почему страховщики стали отказывать в "автогражданке" и как отстоять свои права автовладельцам, выяснял amic.ru.
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Настоящий квест пришлось пройти жительнице Барнаула Ольге. В июле она купила автомобиль Honda HR-V 1998 года выпуска, но стать обладательницей ОСАГО оказалось не так-то просто. Пыталась оформить электронный полис, лично обращалась к нескольким агентам, звонила в главные офисы страховых компаний, но оформить страховку так и не смогла.
"Напрямую в главных офисах не отказывают, но сразу предупреждают, что попасть к ним можно только по записи, а ждать нужно полтора месяца. Ребят, вы серьёзно?! Или говорят: пробуйте через интернет, если там одобрения не получите, к нам ехать смысла нет. Агенты в допофисах оформляли заявки в разные страховые, но никто меня не согласился взять. Сказали, машина слишком старая, да и прописка деревенская. С этой пропиской два года назад оформляла страховку на Toyota Vitz 1999 года и всё было в порядке. Стаж более 10 лет, ни одной аварии не было", – рассказывает Ольга.
Оформить заветный полис согласился только некий агент Сергей, которого женщина нашла по отзывам в интернете. В Сети писали, что это "человек надёжный" и "если никто не заключает договор ОСАГО, тогда точно к нему". Свои данные Ольга отправила ему на WhatsApp и внесла предоплату в размере двух тысяч рублей. На следующий день документы были готовы и мужчина попросил заплатить ещё 3,5 тысячи рублей.
"Ровно 3,5 тысячи, как выяснилось, и стоил полис на Honda, а две тысячи – это комиссия агенту. Меня об этом заранее он не предупреждал, а на возмущения ответил: "Что вы хотите, у вас сложная ситуация, я весь день потратил на то, чтобы "поймать" вам полис. Их в сутки на такие авто выкладывают всего порядка десяти штук на сервере АИС РСА", – заключила Ольга.
"Я не козёл – виновата программа!"
Страховые брокеры и агенты подтверждают – проблема есть. И оправдываются: они и готовы выписать полис каждому, но от них ничего не зависит. Алгоритмы сайтов страховых компаний сейчас настроены так, что не пропускают "убыточные категории", рассказал amic.ru страховой субагент из Барнаула Олег. В результате на посредников обрушивается шквал недовольства и оскорблений от автомобилистов, которые не могут получить полис автогражданской ответственности.
"Козёл", пожалуй, самое милое, что мне проходится слышать в последнее время. Я бы застраховал любого, ведь с каждого договора мы получаем комиссию, и это мой заработок. Но есть "несегмент", кого мы страховать не можем, их просто не пропускает программа. У всех страховых, с кем я работаю, таксисты, мотоциклы без люльки, молодые и водители старше 65 лет – сразу нет, часто попадали в аварии – отказ. У одной из крупнейших компаний периодически программа не пропускает автомобили семейства ВАЗ: "Нивы", "шестёрки" "семёрки". При этом LADA Priora, LADA Vesta, LADA Granta проходят без проблем", – рассказывает Олег.
Сталкиваются с проблемой при заключении договора страхования тягачи и "длинномеры", продолжает Олег. Оформить им полис без дополнительного вознаграждения страховому агенту практически невозможно. За такие услуги в Алтайском крае с проблемной категории посредники берут от одной до семи тысяч рублей: цена на услугу увеличивается по мере приближения к Барнаулу. Плюс отдельно придётся заплатить за саму страховку.
"Моя коллега в селе, например, дополнительно берёт за страховку с таких водителей тысячу. В Новоалтайске знакомый с "динномеров" берёт по 6,5 тысячи рублей. Но действительно поймать полис для "несегмента" довольно сложно. Бывает, что за сутки в базе РСА выставляют всего один такой полис. И это ещё нужно постараться, чтобы успеть выцепить его", – рассказывает собеседник агентства.
Но другого пути, чтобы оформить честную страховку для "неугодных" водителей, нет. Поэтому, когда к ним обращаются автовладельцы из этого списка, посредники предпочитают сразу деликатно их выпроводить. Тратить время на такого посетителя просто нет смысла.
Кстати, самих брокеров и агентов за оформление полисов "убыточным категориям" штрафуют. Достаточно несколько раз нарушить распоряжение страховой компании и есть все шансы потерять работу.
"Я работаю с пятью страховыми компаниями, четыре из них сразу срезают нежелательные категории. Можно долго вносить данные, но оформить сделку всё равно не получится. Программа одной компании несовершенна и там можно зарегистрировать полис. Но за его оформление я получу штраф в размере четырёх тысяч рублей. Как только их наберётся более трёх, мне просто закроют доступ и расторгнут договор", – объясняет Олег.
Вообще-то это незаконно
В МВД России по Алтайскому краю о проблеме знают и заявляют: это незаконно. В ведомстве говорят: если вам не соглашаются оформить полис ОСАГО, нужно требовать письменный отказ от страховой компании. Есть вероятность, что на этом этапе страховщики оценят серьёзность ваших намерений и не станут рисковать, ведь за такое нарушение для них предусмотрены серьёзные штрафы.
Если намерения никто не оценил, нужно отправить документ заказным письмом с уведомлением. В нём страховая обязана аргументировать причину отказа в письменной форме. Далее напишите письменную жалобу руководству страховой организации, в надзорный орган, суд, местное отделение Центробанка.
"В претензии укажите все обстоятельства, данные страховщика и всех его представителей, которые отказали в оформлении полиса ОСАГО, а также свидетельские показания. Кроме того, к заявлению вы можете приложить копию видео-, аудиозаписи разговора с агентом компании", – рекомендуют в полиции.
Советы хорошие, только на практике они не работают: напрямую в офисах страховых компаний водителям не отказывают. Рекомендуют "прийти через несколько дней" (а кому-то – и через полтора месяца), "висит база РСА", "закончились полисы", "закончился лимит".
Страховой субагент Олег считает, что "бодаться" со страховыми бесполезно. Но, по его информации, скоро ситуация должна поменяться. По его словам, эта проблема создана искусственно, чтобы повысить тарифы по ОСАГО.
"Я общаюсь с кураторами страховых компаний, и есть сведения, что ценообразование сильно поменяется. Например, сейчас страховка для молодого водителя стоит порядка 8 000 рублей. Если он врежется в дорогущий Porsche Panamera, его страховка ничего не покроет. А вот если тариф станет 30 000 рублей, тогда такой новичок станет куда интереснее для компании", – поясняет Олег.
Отметим, что тарифы ОСАГО в России меняли совсем недавно – в начале 2021 года. При этом страховщики получили возможность регулировать стоимость полиса в зависимости от возраста водителя, его стажа, прописки и других факторов. А также – применять повышающий коэффициент при расчёте ОСАГО для нарушителей ПДД. О грядущих новых изменениях тарифов официально заявлений пока никаких не было.
Чтобы выяснить причину возникновения массовых сбоев с оформлением полисов ОСАГО, amic.ru отправил запросы в Российский союз автостраховщиков и несколько страховых компаний. На момент публикации материала ответы ещё не поступили.
Комментарии
А вот если тариф станет 30 000 рублей, тогда такой новичок станет куда интереснее для компании", – поясняет Олег.
А ГДЕ ВАШУМАМУ ВЗЯТЬ ЧТАКИЕ ДОХОДЫ, ЧТОБЫ ПЛАТИТЬ ТАКУЮ СТРАХОВКУ!!!!!!!!
ОТМЕНЯЙТЕ НАФИГ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ОСАГО!!!!!
Например, сейчас страховка для молодого водителя стоит порядка 8 000 рублей. Если он врежется в дорогущий Porsche Panamera, его страховка ничего не покроет.
А что молодой водитель виноват, что у кого-то бабок куры не клюют?
К выборам готовятся. У ЦБ задача замотивировать электорат пойти на выборы))
Государство, которое по сути заставляет покупать полисы по бешеным ценам, занимается тем, что убирает с дороги нищебродов. В этом цель? Или второй вариант, чиновники государства связаны с страховщиками, которые им отстегивают, по сути подводя людей к тому что ОСАГО надо увеличивать. Иначе тебя не застрахуют и тебя будут штрафовать. На штрафах ты все равно отдашь больше, чем если купишь страховку по бешеной цене
замотивировать электорат пойти на выборы))
Та замотивированный электорат может скинуть власть, которая не может решить проблему
"Если он врежется в дорогущий Porsche Panamera, его страховка ничего не покроет", а это разве должно волновать страховую? Они выплатить должны определенную сумму и все, дальше не их головная боль.
Просто напросто, страховые ЗАЖРАЛИСЬ!!!! Сколько козла не корми, он все равно в огород смотрит! Порядок навести элементарно - не смог человек застраховать машину в течении трех дней (отказали или сбой на сайте) - штраф страховой от миллиона до двух..!
Поверьте, сразу все будет четко и хорошо!
А что на это скажет антимонопольная служба? Сделали контрольную попытку оформить полис, им необоснованно предложили прийти через месяц, они выписали штраф компании на пару миллионов, завтра в этой компании всех начнут принимать
3.09.2021 07:58
гость
"эта проблема создана искусственно, чтобы повысить тарифы по ОСАГО", вот тут "собака и порылась"...!
Вот пусть эту проблемку решают наши многоуважаемые депутаты. Им сейчас и флаг в руку перед выборами. А то обещают невыполнимые вещи, волшебники бл.
РЕШИТЕ РЕАЛЬНУЮ ПРОБЛЕМУ!!!
Понятно, что агенты не виноваты, это лишь посредники. Все вопросы к самим страховым, которые загоняют людей в такие условия. Им всю жизнь мало!
То есть новенький Бугатти или Лексус для 18-летнего водителя застрахуют мгновенно?
Надо просто требовать заключиь полис осаго и сразу все это записывать на телефон, а еще желательно сразу прихватитьс собой пару друзей. Эти материалы отправлять в Центробанк и Роспотребнадзор. В нашей стране только так
3.09.2021 08:23
- гость -
Но тогда посыпятся новости типа "Трое друзей подрались с ЧОПовцами в офисе страховой компании"
3.09.2021 08:23
- гость -
Надо просто требовать заключиь полис осаго и сразу все это записывать на телефон, а еще желательно сразу прихватитьс собой пару друзей. Эти материалы отправлять в Центробанк и Роспотребнадзор. В нашей стране только так
Они все в курсе, что так может быть - значит им всё пофигу, в рaшкe всё можно порешать было бы бабло. Это целенаправленное выпиливание с дорог указанного в статье контенгента по тихому. Челядь мешает нужным людям в сласть ездить по дорогам, мешается!
3.09.2021 08:21
Виктор
И новую ладу тоже.
В чем проблема вылавливать полис на РСА самому?
3.09.2021 08:45
Друк
В чем проблема вылавливать полис на РСА самому?
Как ты себе этот процесс представляешь?
Уже лет пять такая канитель, каждый год сталкиваюсь с проблемами в оформлении. Каждый год страхуюсь в разных компаниях
А что на это скажет антимонопольная служба? Сделали контрольную попытку оформить полис, им необоснованно предложили прийти через месяц, они выписали штраф компании на пару миллионов, завтра в этой компании всех начнут принимать
Им зачем это? Там такие деньги корячатся - пара миллионов штрафа, тем более в пользу государства, не представляет интереса
В Барнауле ОСАГО не купить, потому, что не выгодно продавать, зато собственники страховых компаний входят в топ 10 списков Форбс
страховка на авто в 2021году за 3,5т.р, но это же объективно низкая стоимость.
3.09.2021 09:37
Fkt
Но и в ДТП не каждый второй за год попадает
У меня одна из машин 1995 года, Королла, в июле купил ОСАГО без проблем. Сейчас так сильно ситуация поменялась ? Оформлял через Дром, Алтайская ветка форума, у кого проблемы - зайдите, пообщайтесь, страховых у них много, всегда найдется та что согласится.
В страховом бизнесе посторонних нет, поэтому они и такие безнаказанные. Открываете, например, руководство СОГАЗа. Предс. совета директоров - Миллер, член правления - племянник Путина. На них что ли жаловаться будете, снимая на телефон и ожидая от этого результата?)))_ Другие страховые тоже не "мимо проходили".
"В МВД России по Алтайскому краю о проблеме знают и заявляют: это незаконно. В ведомстве говорят: если вам не соглашаются оформить полис ОСАГО, нужно требовать письменный отказ от страховой компании" - а если знают и ничего не предпринимают - это как квалифицировать?
Как всегда - все начиналось хорошо, а заканчивается тем, что 50% водителей не имеют полисов. И если ТАКОЙ ездун въедет в порш, то взять с него можно будет только анализы.
3.09.2021 10:08
- гость -
А до сих пор нет такого, что нет ОСАГО — на штрафстоянку, пока полис не купишь?
Может проверить всех владельцев дорогущих поршей и прочей дорогущей собственности на законность заработанных денег и на уплаты налогов?
А отмазка про бланк - гнилая отмазка, ибо катит сейчас и отпечатанная страховка на принтере (главное чтоб она в базе была)
Нахрена вам эти бланки? Четвертый год уже в электронном виде делаю. На сравни ру заходишь и выбираешь где дешевле... В чем проблема-то?
Все пишут про эту проблему, но ни я ни мои знакомые с ней не сталкивались. Парадокс
Косорылые дровины давно не хотят страховать. Выплаты там сказочные и ушлые малолетки хлещут их смертным боем ( кто поумнее откатывают, понаглее буром прут) У них свои группы в соцсетях, договариваются кто, кого, где и т.д. В южных регионах РФ полный караул. А нам повышают ОСАГО и направляют на ремонт
3.09.2021 11:47
Брембо
Нормальные "Косорылые дровины" переживут и ваши поршикаенны, не говоря уже о ладахвестах, просто надо заботиться о технике и думать мозгом, а не тем, что между ног, прежде чем давить на какую то педальку
3.09.2021 11:47
Брембо
В вашей речи можно увидеть оскорбление по признаку страны - автопроизводителя. По крайней мере в карму вам минус.....