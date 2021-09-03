Бланков нет, приходите через 1,5 месяца. Водители на Алтае не могут оформить полис ОСАГО

Автовладельцы из Алтайского края (и не только) жалуются, что страховые компании отказываются заключать с ними договор ОСАГО. В число неугодных попали молодые и пожилые водители, таксисты и мотоциклисты, владельцы машин, которым перевалило за 20 лет. Для них "кончаются бланки", "висит база РСА" или просто предлагают "прийти через полтора месяца". Но столько ждать невозможно: штраф за отсутствие полиса ОСАГО составляет 800 рублей (ст. 12.37 КоАП РФ) и даже за один день их могут выписать несколько. Почему страховщики стали отказывать в "автогражданке" и как отстоять свои права автовладельцам, выяснял amic.ru.

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Настоящий квест пришлось пройти жительнице Барнаула Ольге. В июле она купила автомобиль Honda HR-V 1998 года выпуска, но стать обладательницей ОСАГО оказалось не так-то просто. Пыталась оформить электронный полис, лично обращалась к нескольким агентам, звонила в главные офисы страховых компаний, но оформить страховку так и не смогла.

"Напрямую в главных офисах не отказывают, но сразу предупреждают, что попасть к ним можно только по записи, а ждать нужно полтора месяца. Ребят, вы серьёзно?! Или говорят: пробуйте через интернет, если там одобрения не получите, к нам ехать смысла нет. Агенты в допофисах оформляли заявки в разные страховые, но никто меня не согласился взять. Сказали, машина слишком старая, да и прописка деревенская. С этой пропиской два года назад оформляла страховку на Toyota Vitz 1999 года и всё было в порядке. Стаж более 10 лет, ни одной аварии не было", – рассказывает Ольга.

Оформить заветный полис согласился только некий агент Сергей, которого женщина нашла по отзывам в интернете. В Сети писали, что это "человек надёжный" и "если никто не заключает договор ОСАГО, тогда точно к нему". Свои данные Ольга отправила ему на WhatsApp и внесла предоплату в размере двух тысяч рублей. На следующий день документы были готовы и мужчина попросил заплатить ещё 3,5 тысячи рублей.

"Ровно 3,5 тысячи, как выяснилось, и стоил полис на Honda, а две тысячи – это комиссия агенту. Меня об этом заранее он не предупреждал, а на возмущения ответил: "Что вы хотите, у вас сложная ситуация, я весь день потратил на то, чтобы "поймать" вам полис. Их в сутки на такие авто выкладывают всего порядка десяти штук на сервере АИС РСА", – заключила Ольга.

"Я не козёл – виновата программа!"

Страховые брокеры и агенты подтверждают – проблема есть. И оправдываются: они и готовы выписать полис каждому, но от них ничего не зависит. Алгоритмы сайтов страховых компаний сейчас настроены так, что не пропускают "убыточные категории", рассказал amic.ru страховой субагент из Барнаула Олег. В результате на посредников обрушивается шквал недовольства и оскорблений от автомобилистов, которые не могут получить полис автогражданской ответственности.

"Козёл", пожалуй, самое милое, что мне проходится слышать в последнее время. Я бы застраховал любого, ведь с каждого договора мы получаем комиссию, и это мой заработок. Но есть "несегмент", кого мы страховать не можем, их просто не пропускает программа. У всех страховых, с кем я работаю, таксисты, мотоциклы без люльки, молодые и водители старше 65 лет – сразу нет, часто попадали в аварии – отказ. У одной из крупнейших компаний периодически программа не пропускает автомобили семейства ВАЗ: "Нивы", "шестёрки" "семёрки". При этом LADA Priora, LADA Vesta, LADA Granta проходят без проблем", – рассказывает Олег.

Сталкиваются с проблемой при заключении договора страхования тягачи и "длинномеры", продолжает Олег. Оформить им полис без дополнительного вознаграждения страховому агенту практически невозможно. За такие услуги в Алтайском крае с проблемной категории посредники берут от одной до семи тысяч рублей: цена на услугу увеличивается по мере приближения к Барнаулу. Плюс отдельно придётся заплатить за саму страховку.

"Моя коллега в селе, например, дополнительно берёт за страховку с таких водителей тысячу. В Новоалтайске знакомый с "динномеров" берёт по 6,5 тысячи рублей. Но действительно поймать полис для "несегмента" довольно сложно. Бывает, что за сутки в базе РСА выставляют всего один такой полис. И это ещё нужно постараться, чтобы успеть выцепить его", – рассказывает собеседник агентства.

Но другого пути, чтобы оформить честную страховку для "неугодных" водителей, нет. Поэтому, когда к ним обращаются автовладельцы из этого списка, посредники предпочитают сразу деликатно их выпроводить. Тратить время на такого посетителя просто нет смысла.

Кстати, самих брокеров и агентов за оформление полисов "убыточным категориям" штрафуют. Достаточно несколько раз нарушить распоряжение страховой компании и есть все шансы потерять работу.

"Я работаю с пятью страховыми компаниями, четыре из них сразу срезают нежелательные категории. Можно долго вносить данные, но оформить сделку всё равно не получится. Программа одной компании несовершенна и там можно зарегистрировать полис. Но за его оформление я получу штраф в размере четырёх тысяч рублей. Как только их наберётся более трёх, мне просто закроют доступ и расторгнут договор", – объясняет Олег.

Вообще-то это незаконно

В МВД России по Алтайскому краю о проблеме знают и заявляют: это незаконно. В ведомстве говорят: если вам не соглашаются оформить полис ОСАГО, нужно требовать письменный отказ от страховой компании. Есть вероятность, что на этом этапе страховщики оценят серьёзность ваших намерений и не станут рисковать, ведь за такое нарушение для них предусмотрены серьёзные штрафы.

Если намерения никто не оценил, нужно отправить документ заказным письмом с уведомлением. В нём страховая обязана аргументировать причину отказа в письменной форме. Далее напишите письменную жалобу руководству страховой организации, в надзорный орган, суд, местное отделение Центробанка.

"В претензии укажите все обстоятельства, данные страховщика и всех его представителей, которые отказали в оформлении полиса ОСАГО, а также свидетельские показания. Кроме того, к заявлению вы можете приложить копию видео-, аудиозаписи разговора с агентом компании", – рекомендуют в полиции.

Советы хорошие, только на практике они не работают: напрямую в офисах страховых компаний водителям не отказывают. Рекомендуют "прийти через несколько дней" (а кому-то – и через полтора месяца), "висит база РСА", "закончились полисы", "закончился лимит".

Страховой субагент Олег считает, что "бодаться" со страховыми бесполезно. Но, по его информации, скоро ситуация должна поменяться. По его словам, эта проблема создана искусственно, чтобы повысить тарифы по ОСАГО.

"Я общаюсь с кураторами страховых компаний, и есть сведения, что ценообразование сильно поменяется. Например, сейчас страховка для молодого водителя стоит порядка 8 000 рублей. Если он врежется в дорогущий Porsche Panamera, его страховка ничего не покроет. А вот если тариф станет 30 000 рублей, тогда такой новичок станет куда интереснее для компании", – поясняет Олег.

Отметим, что тарифы ОСАГО в России меняли совсем недавно – в начале 2021 года. При этом страховщики получили возможность регулировать стоимость полиса в зависимости от возраста водителя, его стажа, прописки и других факторов. А также – применять повышающий коэффициент при расчёте ОСАГО для нарушителей ПДД. О грядущих новых изменениях тарифов официально заявлений пока никаких не было.

Чтобы выяснить причину возникновения массовых сбоев с оформлением полисов ОСАГО, amic.ru отправил запросы в Российский союз автостраховщиков и несколько страховых компаний. На момент публикации материала ответы ещё не поступили.