35 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай

В Республике Алтай 31 августа выявлено 35 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 20 832 случая заболевания: 6523 – в городе Горно-Алтайске, 3044 – в Майминском районе, 3018 – в Кош-Агачском районе, 1459 – в Усть-Коксинском районе, 1321 – в Онгудайском районе, 1269 – в Усть-Канском районе, 1132 – в Шебалинском районе, 1051 – в Улаганском районе, 879 – в Турочакском районе, 574 – в Чойском районе, 562 – в Чемальском районе. ⠀

Зарегистрировано два случая смерти пациентов с коронавирусом. В июле скончались 67-летний житель Майминского района и 80-летняя жительница Кош-Агачского района. По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии. Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 358 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 311 – от COVID-19, 47 – по иным причинам.