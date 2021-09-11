Финансисты назвали возраст, после которого лучше не брать ипотеку

Финансисты уверены в том, что ипотеку можно брать в любом возрасте, но нужно понимать, что это кредит "на длинную дистанцию". Об этом пишет агентство "Прайм".

Говорить об идеальном возрасте для взятия ипотеки, по словам экспертов, некорректно, поскольку возможность взять кредит на жильё зависит от множества факторов. Некоторые и в 30 предпочитают арендовать квартиры, чтобы не иметь долгосрочных обязательств.

Однако финансисты советуют брать кредит на жилплощадь до 45 лет, поскольку чем старше вы становитесь, тем сложнее будет трудоустроиться. Возможные трудности возникают задолго до пенсии, свидетельствует анализ рынка труда и зарплат.