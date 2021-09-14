23 новых автомобиля поступят в медорганизации Алтайского края в 2021 году

Медорганизации Алтайского края в этом году получат 23 новых автомобиля общей стоимостью 72,5 млн рублей. Как сообщают в Минздраве Алтайского края, общий парк служб скорой медицинской помощи составляет 339 автомобилей.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, зампредседателя комитета АКЗС по здравоохранению и науке Ирина Солнцева напомнила, что за последние три года в регионе поменяли 217 единиц техники, закреплённой за медицинскими организациями.

"Во время пандемии мы отчётливо поняли важность приобретения новых автомобилей скорой помощи. Ведь зачастую именно они определяют, как быстро доберутся медицинские работники до больного", – подчеркнула Ирина Солнцева.

По данным первого полугодия, всего в парке автомобилей службы скорой медицинской помощи в Алтайском крае 339 автомобилей, которые требуют своевременного обновления в зависимости от износа и ремонта.

Для укрепления материально-технической базы из средств краевого бюджета закупили 14 авто скорой медпомощи класса "В". Власти региона выделили на эти цели более 37 млн рублей. Всего в медорганизации поступят 23 машины общей стоимостью более 72,5 млн рублей.