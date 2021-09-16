Купи сейчас – устанавливай в сезон: как сэкономить на зимних шинах

Многие водители откладывают покупку новых шин на разгар зимнего сезона, так как ожидают поступления новинок или публикаций обзоров и тестов экспертов. Но лучше покупать их заранее, до начала ажиотажа в магазинах и шиномонтажных мастерских. Так вы сможете приобрести автошины на предстоящий сезон с максимальной выгодой, не потеряв при этом в качестве.

Нужно понимать, что в разгар сезона, то есть в октябре-ноябре, цены на многие модели шин будут выше. Производители в сезон поднимают цены, и продавцы вынуждены делать это вслед за ними. А приобретая шины в сентябре, вы экономите не только деньги, но и своё время. Вам вряд ли придётся стоять в очереди, а ещё вы сможете получить комплексную консультацию от менеджера в магазине.

Сейчас в магазинах большой выбор моделей в разной ценовой категории – вам не придётся выбирать себе комплект на зиму из остатков. Некоторые магазины также предлагают приятные бонусы для тех, кто закупается заранее. В "Подкове", например, при покупке комплекта зимних шин вы сможете получить бесплатный комплексный шиномонтаж и геометрию колес (проверка и регулировка) в подарок*. Покупайте сейчас, а устанавливайте в сезон.

Торговая сеть "Подкова" – это надёжный помощник в выборе автошин. Ведь компания представлена на рынке с 2004 года и является официальным партнёром 15 шинных брендов. Менеджеры помогут подобрать подходящий комплект для вашего автомобиля с учётом ваших планов на зиму – будете ли вы кататься по городу или планируете поездки по бездорожью.

*Бесплатный шиномонтаж при покупке комплекта зимних шин марок Continental, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nokian Tyres (выборочные модели), Cordiant (R14-18) до 15.10.2021 года. Купон на бесплатную геометрию колёс дарят при покупке любого комплекта зимних шин в "Подкове". Купоном можно будет воспользоваться в автосервисах "Подкова" в период с 1 ноября 2021 года по 31 января 2022 года по предварительной записи. Купоны на геометрию колёс выдаются с 1 сентября по 30 ноября 2021 года.

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