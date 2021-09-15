Алтайские школы искусств получат более 80 миллионов рублей в 2022 году

Детские школы искусств в Алтайском крае получат более 80 миллионов рублей из федерального бюджета в 2022 году. Из них 52,6 миллиона направят на приобретение музыкальных инструментов, почти 30 млн – на модернизацию учебных заведений, сообщает пресс-служба краевого правительства.

11 школ искусств получат деньги на новые музыкальные инструменты: Тюменцевская, Благовещенская, Волчихинская, Краснощёковская, Кулундинская и Солонешенская, Барнаульская детская школа искусств № 4, детская школа искусств № 4 Бийска, детская школа искусств Ярового, музыкальные школы № 2 и № 3 Рубцовска.

В планах по развитию – Каменская и Родинская детские школы искусств. Они работают с конца 1950-х. В них учатся более 1100 детей. Образовательная программа включает несколько направлений: музыкальное, изобразительное, хореографическое. Одно из зданий Каменской школы – объект культурного наследия регионального значения.

В 2021 году на строительство и ремонт объектов культуры в Алтайском крае выделяли 1,2 миллиарда рублей. Культурно-спортивные центры в Шелаболихинском районе и Новоалтайске планируют сдать в эксплуатацию до конца года. Также проходит ремонт домов культуры в Завьяловском, Топчихинском и Бийском районах.