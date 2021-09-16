Барнаулец обиделся на знакомого и поджёг его дом

В Барнауле полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поджоге дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, ночью злоумышленник с помощью средства для розжига поджёг траву возле жилища знакомого, в результате чего огонь перекинулся на строение. Сумма ущерба составила около 270 тысяч рублей.

"Свою вину задержанный отрицать не стал и во всём признался. Также он рассказал правоохранителям, что накануне у него произошёл конфликт с заявителем, поэтому он решил таким образом отомстить", – говорится в сообщении.

В отношении 36-летнего горожанина завели уголовное дело. Отмечается, что ранее его уже судили за кражу.