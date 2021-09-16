В Алтайском крае значительно вырастет объём средств, выделяемых льготникам на компенсацию при газификации домовладения. Об этом со ссылкой на председателя регионального Заксобрания Александра Романенко сообщает пресс-служба АКЗС.

Спикер парламента сообщил, что в Алтайском крае значительно расширили перечень категорий граждан, которые могут получить компенсацию расходов на газификацию жилья. "Не секрет, что это дорогое удовольствие, средняя стоимость газификации домов – около 100 тысяч рублей. Это главная трудность для граждан с низким достатком", – сказал Романенко.

В конце июля депутаты АКЗС совместно с профильным министерством сформировали предложения по расширению списка категорий граждан, имеющих право на компенсационные выплаты и передали в правительство региона. На этой неделе губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал соответствующее постановление. Согласно документу, такие категории, как участники войны, несовершеннолетние узники концлагерей, блокадники получат возможность компенсировать свои затраты в размере 100% (но не более 100 тысяч рублей). Ветераны боевых действий, семьи погибших ветеранов боевых действий – в размере 75% (до 75 тысяч рублей). Малоимущие и лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети войны – 50% (до 50 тысяч рублей).

Как подчеркнул председатель АКЗС, на компенсацию могут претендовать жители края, которые газифицировали свои домовладения после 21 апреля 2021 года. В этот день президент РФ Владимир Путин объявил о старте программы социальной догазификации – бесплатного подведения газа до границ земельного участка.

"Значительно возрастает объём средств из краевого бюджета на выплату компенсаций. Если раньше на эти цели выделялось около 8 млн рублей, то сейчас сумма составит порядка 100 млн. В связи с принятием постановления будем уточнять списки. Не исключено, что в зависимости от темпов подключения к газу, депутаты, краевые власти ещё раз вернутся к вопросу о расширении перечня получателей компенсации", – сказал Романенко.

Напомним, ранее компенсация распространялась только на три категории граждан – малоимущие, лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети войны. В прошлом году по инициативе краевых депутатов "Единой России" её размер был увеличен с 20 до 50 тысяч рублей.