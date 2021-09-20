Врач назвал необходимые при наступлении осени витамины

Турецкий врач отделения внутренних болезней Джума Эмироглу назвал витамин, который необходим при смене времён года. Осенью необходимо употреблять продукты, содержащие витамин B12, посоветовал он в разговоре с порталом Cumhuriyet.

Как отметил эксперт, осенью у людей усиливается чувство усталости. Из-за уменьшения солнечного воздействия метаболизм подвергается влиянию температурных колебаний, а иммунная система с наступлением холодов слабеет. Кроме того, возникает состояние подавленности и депрессии.

"Преодолеть негативные последствия этого периода поможет надлежащее сбалансированное питание. Для поддержания иммунной системы употребляйте продукты, богатые белком и кальцием. У вас на столе также не должно быть недостатка продуктов, содержащих витамин В12", – отметил Эмироглу.

В список врач внёс продукты, содержащие белок и кальций: молоко, йогурт, кефир, сыр, яйца, мясо, курица, рыба. Также в рационе необходимы продукты, содержащие витамин С и антиоксиданты: шиповник, брокколи, апельсин, лимон или красный перец. Кроме того, важными помощниками иммунной системы являются богатые селеном морепродукты, кунжут, цельнозерновые, чеснок, репчатый лук и яйца.

Эксперт подчеркнул, что с наступлением осени важно не допускать дефицита витамина D, поскольку это ослабляет иммунную систему и провоцирует болезни. Он отметил, что лучший источник необходимого элемента – солнце, однако такие продукты, как яйца, молоко, лосось помогут его восполнить.