Музыка, кино и книги: МегаФон объединил популярные сервисы в мультиподписку

МегаФон объединил самые востребованные цифровые продукты в единую мультиподписку "МегаФон Плюс". Для этого оператор изучил предпочтения абонентов в ключевых категориях – онлайн-видео, музыка и книги. Сервисы, занимающие лидерские позиции в своих сегментах, стали партнёрами в "МегаФон Плюс".

Так, впервые в одном предложении появились два крупных игрока из одного сегмента – онлайн-кинотеатры IVI и START, а также крупнейший книжный сервис MyBook и музыкальное приложение СберЗвук. Пользователи получат доступ к четырём сервисам с выгодой более 60%.

"Мы решили отойти от стандартной модели подписок, когда вокруг успешного продукта собираются менее популярные сервисы в расчёте на привлечение аудитории за счёт флагмана. Для наших партнёров "МегаФон Плюс" – это эффективный канал дистрибуции и выхода на новую аудиторию, для абонентов – возможность пользоваться любимыми сервисами с существенной скидкой", – отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Наличие в подписке сразу нескольких топ-партнёров, одинаково востребованных у абонентов, гарантирует всем участникам привлечение и сохранение постоянной аудитории. Зачастую пик популярности видеосервисов напрямую связан с периодом выхода новинок. Наличие двух ведущих взаимодополняющих друг друга онлайн-кинотеатров в подписке даст возможность клиентам всегда находить новинки и не переключаться на другие видеосервисы.

"МегаФон Плюс" предлагает единую подписку на четыре сервиса за 399 рублей в месяц, что позволит экономить более 60% от общей стоимости всех входящих продуктов. За год экономия каждого пользователя составит более восьми тысяч рублей. Подписка "МегаФон Плюс" доступна абонентам всех операторов связи.

Подключить "МегаФон Плюс" можно на сайте и в личном кабинете.