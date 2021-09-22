СМИ: глава Павловского района обратился к тем, кто голосовал не за ЕР

Глава Павловского района Антон Воронов выступил с обращением к жителям района после выборов в Госдуму и АКЗС. Слова чиновника передаёт местная газета "Новая жизнь".
Воронов в опубликованном обращении поблагодарил тех, кто голосовал за "Единую Россию", и отметил, что партия готова к сотрудничеству с представителем КПРФ Марией Прусаковой, которая прошла в Госдуму. С остальными жителями района должны работать те, за кого они голосовали.
"Избирателям, голосовавшим за иные партии (45% примерно), не знаю, что вам сказать, – связывайтесь с теми, за кого голосовали, пытайтесь найти помощь и пути реализации идей. Жители района, не голосовавшие и не выбравшие своих представителей в органы власти, просто наблюдайте за происходящим, всё решат без вас за вас", – цитирует газета главу района.
В заявлении сказано о том, что всё, что делается в районе, – это инициативы "Единой России" и представителей администрации. "Других, кто работает", в районе нет.
"То есть когда вы едете по отремонтированной дороге – вспоминайте ЕР, по не отремонтированной – тоже, так как больше никто не отремонтирует. Ваш ребёнок играет на детской или спортплощадке – это ЕР, фонари на набережной – ЕР, ремонт в школах и садах – ЕР, новое в коммуналке – ЕР. В нашем районе нет других, кто работает", – сказано в опубликованном тексте.
В комментариях под опубликованным постом люди возмутились подобными высказываниями, а один из подписчиков предположил, что "районная власть не понимает своих полномочий".
Воронов в ответ стал спрашивать о том, что люди делают для развития района, а также начал считать сумму уплаченных налогов и затраты государства.
"И что касается выборов – проигрывать нужно уметь красиво", – добавил глава района.
Обновлено
Пост был удален со страницы газеты "Новая Жизнь". В распоряжении amic.ru есть скриншот удаленного текста.
Комментарии
то что все решат без нас это мы давно знаем
Все кто голосовал за ЕдРо пусть платят пенсию с 55 из своего кармана.
Край уходит влево
И ведь знает, что они не победили. Просто наглец? Даже по его подтасованным данным в крае почти 70 % людей голосовали против ЕР и он это знает. И все равно глумится. Думаю его можно наказать. И говорит то, по сути, все что у вас делается, делают те, кто за это зарплату получает, а кто не получает, тот это не делает
какой интеллектуал, пестня
Гнать такого из района надо.
У данного персонажа лицо прям обезображенно интеллектом. Иногда лучше молчать... Выбрали теперь можно и борзеть
Как всё походит на поздний СССР. Как что то положительное, то это партия. Как проворовавшийся чиновник, так партия не причём, это отдельная личность, написавшая накануне ареста заявление и уже исключённая.
Какое у него лицо приятное! Сразу видно - интеллектуал!
чудак на букву м
А не налоги ли и пошлина от населения это все делается?
и это глава района. этот мир сошел с ума
"Вы не доживаете до пенсии - это ЕР. Вы не можете записаться к врачу - это ЕР. Вы ошарашены ростом цен и счетами ЖКХ - это ЕР" - забыл добавить глава Павловского района .
То есть когда вы едете по отремонтированной дороге – вспоминайте ЕР
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А ЕР на свои деньги отремонтировала дорогу? Это дороги построены на наши налоги!
Гнать такого "главу" взашей с должности.
Интеллект подпирает изнутри, поэтому и лицо такое
Минимальные прожиточные условия, поддержание которых входит в обязанности любой власти, перечислил как достижения ЕР? Браво, медаль сутулого ему! Ок, нет налогов-нет достижений.
Все, что сделано, сделано за деньги партии ЕР? Или же всё-таки за счёт средств бюджета, к которы ЕР не должна иметь отношение?
ЕР в нашем районе нет других, кто работает", – добавил чиновник. Чиновники от ЕР это Титаны держащие на своих плечах всю страну. Удивлён, что не всю Вселенную.
теперь ему дорога только вверх по карьерной лестнице
Краевые власти как-то прокомментируют главу Павловского района? Кстати, его назначали или выбирали?
22.09.2021 13:35
- гость -
Краевые власти как-то прокомментируют главу Павловского района? Кстати, его назначали или выбирали?
Выбирают районные депутаты. Про дороги понятно, а кто ответит за раскопанную теплотрассу на Ремзаводе, ЦРБ без отопления, ЕР?
Спортплощадки, фонари и садики строятся НА БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ. Не на членские взносы едороссов. И я не думаю, что депутаты от других партий сильно противились бы этому строительству. Просто воровали бы меньше и не пресмыкались перед кое кем.
Да-да, очень интересно, кто выбрал этого гражданина на пост главы.
А куда смотрит прокурор района , это же грубейшее нарушение 132 ФЗ " ОБ общих принципах организации местного самоуправления"Ск ......
звезду поймал, скоро или извиняться будет (типа неправильно поняли, вырвали из контекста) или из едра попрут
Будем надеяться, что господин Томенко обратит внимание на слова этого Воронова и уволит его с поста.
Потому что чиновник, который допускает такие высказывания, тем более, находясь на руководящей должности, судя по всему, умом не отличается.
Томенко нужны такие исполнители?
22.09.2021 13:40
Мимопроходящий
Спортплощадки, фонари и садики строятся НА БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ, надо понимать бюджет, это деньги ЕР.
Такие мысли могут озвучиваться не для того, чтобы снизу поругали, а чтобы сверху похвалили
Недалёкий. И этим всё сказано.
Какая надменная рожа
22.09.2021 13:48
Лесопатологи бьют в набат
Пусть хвалят, только через очередные пять лет пусть не удивляются, что это народ за ЕР плохо голосует.
Вот и меня всегда интересовал вопрос:
Откуда у ЕР деньги на дороги, парки, спортплощадки? Или это все таки деньги государства ? (А государство это , как известно, люди)))
Или КПРФ и СР не голосовали за дорожный бюджет, бюджеты регионов и т.д.?
Позорнее партии "Единая Россия" нет и не будет! Эта партия грабит своих избирателей вводимыми поборами. Эта партия ограбила людей и меня в том числе на ПЯТЬ лет пенсии!
Когда уж они начнут думать, прежде, чем что-то сказать? Сами себя закапывают.
Очередной едрошник почуял себя способным выдавать мудрые советы. Ну и как все они сел в лужу. Быдлократия в полный рост.
Очередной больной на голову человек и кто нами руководит люди ,неужели он доработает до следующих выборов ,Павловцы гоните его за паскотину ,ужас .
Рановато из него поперло, молодой относительно.
После таких слов самым желанным решением будет придание первичного ускорения для вылета с должности путем пинка под ...у!
За счет бюджета все делается. Идиот полнейший.
За такой базар, надо подтянуть к ответу.
22.09.2021 14:04
- гость -
уж 5 лет ты сам у себя украл...
Вообще то он все правильно сказал.Расплодили лодырей. Работать никто не хочет. Не кормите своей пенсией великовозрастных детей и лодырей внуков и отстаньте от пенсионной реформы. В 55 и 60 на пенсию палкой никого не выгонишь.Этот возраст надо сделать только для людей тяжелого физического труда .Гоните на работу бездельников .горлопанить в интернете время находят, а на выборы сходить и что то полезное сделать так не способны.
Формируется бюджет из налогов , на эти деньги всё в стране делается , многопартийность у нас в стране пока ,но большинство в Думе ЕР
Это чучело путает должностные обязанности с политикой. Неважно в какой партии чинуша, он обязан работать эффективно. И не нужно ЕР присваивать себе все заслуги за счёт бюджета и налогоплательщиков
Ну и ... лицо. Видимо, искренне считает, что на свои личные деньги нас, холопов, содержит. И ведь ничего ему не будет, все ок.
Это просто кусок г-на.
Не злите народ.
Выбрали змеку , на свою шейку
Рыба гниет с головы, если этот чувак управленец - значит мы живем в гнилом государстве.
Может это правда. Только надо написать сколько членских взносов было получено партией и на какие дороги и детские площадки они потрачены. И надо было эту информацию до выборов давать, сейчас как-то странно. Конечно вызывает удивление -- ремонт дорог это очень дорого, неужели в местном едре взносы платят олигархи?
22.09.2021 14:30
Ты там о Россие думаешь поди закусывая лобстерами и трюфелями? Не пиши чушь про пенсионный возраст, сам доживешь - не дай бог тебе 14 тыщ пенсии получать.
Так привыкли за партией прятатся, у меня дача за Новые зори там озеро, всё тиной зарасло , дачники за свой счёт дамбу ремонтируют, где эти депутаты наложили свои мондаты на людей, а налоги вынь да полож. В павлоске то-же озеро зарасло.Где эти избранники кто они,
22.09.2021 15:04
Вадим
В павлоске то-же озеро зарасло.
Там несколько лет назад на много миллионов грязи начерпали. ))))
Путину, Путину надо рассказать!
Мде, а потом удивляются почему подавляющее большинство народу на дух ЕР не переносит.
В этом вся ЕР. Считают, что находясь у власти, они делают одолжение населению, что выполняют свои обязанности по госслужбе. Все под себя подмяли, законы под себя напринимали, их теперь никакими выборами не сковырнуть от власти...И еще хватает наглости обижаться на население, которое их не поддерживает. А что изменилось, по большому счету, за 20 лет их правления? Из них 10 лет без ограниченной власти. . Население стало жить хуже, уровень жизни круто летит вниз. Экономика сыпется, зато каждый месяц миллиарды долларов утекают на запад. Олигархи с каждым годом все жиреют
В продолжение его мысли: всем,проголосовавшим за едро, выдавать именные удостоверения и все блага оказывать только имеющим оное.
Все остальные-чернь и отбросы общества,не имеющие право на жизнь.
Так по едру получается?
Хорошо болтать получая зарплату с налогов ВСЕХ избирателей.
Очередное хамство ешё одного зарвавшегося чинуши. И не важна партийная принадлежнось.Просто хамство.
Да он же бухой! Походу еще похмелье от празднования "липовой победы" не выветрилось.
Его на экспертизу надо или в поликлинику, для опытов.
Откуда такие идиоты берутся
эх
Пока Губин сидит своячка гоняет с Проскуриным под влиянием попова В.А. такую грязь в коментариях и будут лить люди не от большого ума. Когда Попов был главой лапшой народ кормил в районе была большая задница .Волков В.А. толком ничего не сделал и вспомнить нечего Воронов А.В. с первых дней засучив рукава и вкалывает на район по сей день , и люди видят существенные изменения в лучшую сторону. А такие как Проскурин, который рвется главой в район, это позор району и краю !Болтолог, трус и врун! Этот предаст всех, ни только партию.А что Попов В.А. ? Этот надеется только на деньги. Жаль! Что люди продаются и покупаются.
Ходите на выборы и выражайте свое мнение! А то : тот не такой и другой не такой!
Вот прям удивляюсь! Так извратить слова главы - эт прям искусство! Правильно, если я поддержал Васю Пупкина, то и к нему нужно обращаться за помощью! А как ! Я его поддержал! Пущай работает! Про выборы правильно: если я не пришла на выборы, то кто- то другой сделал этот выбор!Что за паника!
Милейший! Вы с таким апломбом, но так безграмотно пишете! В школе учились? Или сразу в чиновники?
Видимо за такой результат выборов будут сделаны орг. выводы, поэтому и ведёт себя так…..
))) вот это полилось гно из ущербненьких. Не упукивайтесь. Юрик, прекращай народ смешить своими говми комментариями)) поздно каяться) правда в глаз!
Правильно! В районе не слышала. что какая- то партия что- то сделала!Ер видно! С чем не согласны? Непонятно! А " Новая жизнь" продажная газетенка.
Бухой не бухой! Прежде , чем говорить и человека оскорблять смотрим на себя!
Позорник.
22.09.2021 16:04
старуха Шепокляк
ЕР сделала? Как? На что? Сами-то понимаете абсурдность своего высказывани? У ЕР есть возможность залезть в мой карман, а у остальных нет (или совесть есть). То есть кто ЕР?
Сынок, ну ты не прав 1 Статью читай , а не додумывай!Забыли как КПРФ кинули народ с вкладами! Учи историю и перед сном читай умные книжки! Говорят повышает любовь к Родине!
Что примечательно...из данной особи ни кто дурака не делает, это полностью его инициатива. Может и до Губернатора дойдёт каково его окружение... Хотя что от "них" ожидать??? Надежда умирает последней.
22.09.2021 16:04
старуха Шепокляк
На чьи шиши?
Идя вечером, в селе Лебяжьем Павловского района, по улице без уличного освещения - вспоминаю ЕР.
Хочешь на твои!
Томенко надо обратить внимание на Губина и Проскурина, да еще и на бывшего депутата Попова( и как мы без него сейчас, прям пропадем наверное) .Вот где " переобуванцы" .В правительстве сидят и в тихушку помогают не своей партии ЕР , а другой! Это сынок как думаешь: ПОЧВУ для перебежки готовят?А?
Ну что? Когда его уволят то теперь? Слыш ЕР, а ты не забыл на чьи налоги этот асфальт ложится и фонари делаются? А зп тебе выплачивается откуда не забыл? В том числе из карманов тех кто за тебя не голосовал... Дать ему так что б летел долго долго.
А чё коммунистов не вспоминаешь?
Полный ужас, когда чиновник опускается до такого. Нужно уметь принимать реальность. Значит не так в районе всё хорошо, если народ голосует за других кандидатов. А то, что всё делается в районе с участием ЕР, так извините господин Воронин -ЕР у власти, деньги из бюджета они берут. А бюджет за счет чего пополняем? Ну никак ни из зарплат и налогов членов ЕР, простые работяги туда отчисляют свои кровно заработанные. А то,что люди сидят без работы, так это ваша прямая вина, что рабочих мест нет.
Не свисти ! Статью читай внимательно! Не понятно с первого раза , читай еще!
Ты не из класса коррекции? А то как-то до тебя доходит плохо!
22.09.2021 16:25
Светлане со свистком!
Ты не из класса коррекции? А то как-то до тебя доходит плохо!
Ну я из класса, и чо?
Учили там таких как ты исправлять, путём разбития хлебала.
Уважаемый глава района кардинально заблуждается! Всё что делается делается правительством РФ, администрацией края но никак не партией ЕдРо. Полный непрофессионализм и профнепригодность! Позор.
Идиот
И Воронова Антона "Единая Россия" сделала. А Вы думали что мама с папой ???
Гнать ссаными тряпками этого недоглаву. Виктор Петрович вы как такое допустили в кресле главы.
Перевожу его слова. В обращении сказано, те, кто голосовал за ЕР, обращайтесь за помощью к ЕР. Те, кто голосовал за другие партии, обращайтесь к другим партиям. Те, кто не голосовал, а сидел на диване, продолжайте сидеть ровно на диване.
22.09.2021 17:15
- гость -
А причем здесь ЕР, если за местные проблемы отвечает местная администрация ? И выполняет работы из местного бюджета, а не из фондов ЕР. Или ЕР попутала общественный карман со своим ?
22.09.2021 17:38
- гость -
Ваши вопросы не ко мне. К главе Павловского района обращайтесь. И то, если Вы голосовали за ЕР. Если за другую партию- обращаетесь с этими вопросами к ней. Если не голосовали, задавайте все эти вопросы себе.