СМИ: глава Павловского района обратился к тем, кто голосовал не за ЕР

Глава Павловского района Антон Воронов выступил с обращением к жителям района после выборов в Госдуму и АКЗС. Слова чиновника передаёт местная газета "Новая жизнь".

Воронов в опубликованном обращении поблагодарил тех, кто голосовал за "Единую Россию", и отметил, что партия готова к сотрудничеству с представителем КПРФ Марией Прусаковой, которая прошла в Госдуму. С остальными жителями района должны работать те, за кого они голосовали.

"Избирателям, голосовавшим за иные партии (45% примерно), не знаю, что вам сказать, – связывайтесь с теми, за кого голосовали, пытайтесь найти помощь и пути реализации идей. Жители района, не голосовавшие и не выбравшие своих представителей в органы власти, просто наблюдайте за происходящим, всё решат без вас за вас", – цитирует газета главу района.

В заявлении сказано о том, что всё, что делается в районе, – это инициативы "Единой России" и представителей администрации. "Других, кто работает", в районе нет.

"То есть когда вы едете по отремонтированной дороге – вспоминайте ЕР, по не отремонтированной – тоже, так как больше никто не отремонтирует. Ваш ребёнок играет на детской или спортплощадке – это ЕР, фонари на набережной – ЕР, ремонт в школах и садах – ЕР, новое в коммуналке – ЕР. В нашем районе нет других, кто работает", – сказано в опубликованном тексте.

В комментариях под опубликованным постом люди возмутились подобными высказываниями, а один из подписчиков предположил, что "районная власть не понимает своих полномочий".

Воронов в ответ стал спрашивать о том, что люди делают для развития района, а также начал считать сумму уплаченных налогов и затраты государства.

"И что касается выборов – проигрывать нужно уметь красиво", – добавил глава района.

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