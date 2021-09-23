Бийский бизнесмен спрятал от налоговиков более 5 млн рублей, чтобы не платить недоимку

Директора компании из Бийска осудят за сокрытие денежных средств от взыскания недоимки по налогам и сборам в крупном размере. С сентября 2020 года по март 2021-го руководитель фирмы, которая занималась сбором и обработкой металлолома, спрятал более 5 млн рублей.

"Достоверно зная, что у фирмы имелась задолженность по уплате налогов и страховых взносов перед налоговым органом, предприниматель решил сокрыть денежные средства, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки. Для этого он производил расчёты по обязательствам компании с контрагентами, используя счета третьих лиц", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину. В целях обеспечения гражданского иска на его имущество стоимостью более 4 млн рублей наложен арест.

Кроме того, прокуратура края заявила гражданский иск на сумму неуплаченного налога. Дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ ("Сокрытие денежных средств, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, страховым взносам, совершённое в крупном размере") передано в суд.