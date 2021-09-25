Алтайский край вошёл в топ-10 регионов России количеству смертей от COVID-19 за сутки

Алтайский край вошёл в топ-10 регионов по числу смертей пациентов от коронавируса с 22 случаями. Регион разделил 10-е место с Пензенской областью, в которой от COVID-19 также умерли 22 пациента, сообщает Telegram-канал "16 негритят".

При составлении антирейтинга учитывались лишь смерти пациентов от коронавируса. Всего, по данным регионального оперштаба, за сутки в регионе скончалось 25 человек с подтверждённой инфекцией, в трёх случаях люди скончались от иных причин.

Наибольший результат зарегистрирован в Москве (63 смерти), Санкт-Петербурге (+50) и Свердловской области (+40).

Напомним, что число подтверждённых случаев заболевания за минувшие 24 часа выросло на 250 – до 76 423 человек. Наибольшее число заразившихся наблюдается в Барнауле (+76 человек за сутки), Бийске (+28) и Рубцовске (+25). По приросту инфицированных регион занял 23-е место по стране.

Выздоровели за весь период 58 998 человек, в том числе 53 – за последние сутки.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 505 заражённых, из них 216 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 718 коек.