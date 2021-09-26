В МВД напомнили иностранцам о возможности получить гражданство в упрощённом порядке

МВД по Алтайскому краю напомнило иностранцам, как можно получить гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке. Комиссия при ГУ МВД может признать носителями русского языка иностранцев и лиц без гражданства.

В 2014 году был принят Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации", в котором добавлено основание приёма гражданства России в упрощённом порядке лицами, признанными носителями русского языка.

Решение о признании иностранных граждан носителями русского языка принимает комиссия по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка, созданной в ГУ МВД России по Алтайскому краю. 28 сентября состоится новое заседание комиссии.