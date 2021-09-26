В МВД напомнили иностранцам о возможности получить гражданство в упрощённом порядке

МВД по Алтайскому краю напомнило иностранцам, как можно получить гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке. Комиссия при ГУ МВД может признать носителями русского языка иностранцев и лиц без гражданства.
В 2014 году был принят Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации", в котором добавлено основание приёма гражданства России в упрощённом порядке лицами, признанными носителями русского языка.
Решение о признании иностранных граждан носителями русского языка принимает комиссия по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка, созданной в ГУ МВД России по Алтайскому краю. 28 сентября состоится новое заседание комиссии.
Комментарии
А в других странах такое бывает? Например, гражданство Германии, Франции, Италии в упрощённом порядке тем, кто владеет соответствующими языками?
В Германии, Франции или Италии население не вымирает. А у нас если мигрантов убрать, то результаты работы ЕР и путина станут вполне очевидными.
мигранты только усугубляют ситуацию - едут далеко не профессора.
и занимаются зачастую криминалом
Дружбонародная Скрепоноссия!!